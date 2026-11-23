A Munkácsi Határőregység munkatársai 284 csomag be nem jelentett gyógyszert találtak egy Ukrajnába belépésre jelentkező személygépkocsiban a Bila Cerkva–Máramarossziget határátkelőn. A járművet egy 28 éves kárpátaljai nő vezette.

Az autót részletes ellenőrzésnek vetették alá, amelynek során a gyógyszereket a pótkerék tárolórekeszében, az anyósülés alatt, valamint az ajtók oldalsó tárolórekeszeiben találták meg. Összesen hétféle márkájú, különböző kiszerelésű készítményt találtak.

A sofőr elmondása szerint a gyógyszereket ukrajnai továbbértékesítésre szánta.

Az ellenőrzés során emellett felsőruházatot, lábbeliket, kézitáskákat és háztartási gépeket is találtak.

A lefoglalt áruk összértékét mintegy egymillió hrivnyára becsülik.

Az áruk bejelentésének elmulasztása miatt eljárást indult a sofőr ellen. A gépkocsit lefoglalták.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →