Nagy mennyiségű be nem jelentett gyógyszert foglaltak le a határőrök Kárpátalján
A Munkácsi Határőregység munkatársai 284 csomag be nem jelentett gyógyszert találtak egy Ukrajnába belépésre jelentkező személygépkocsiban a Bila Cerkva–Máramarossziget határátkelőn. A járművet egy 28 éves kárpátaljai nő vezette.
Az autót részletes ellenőrzésnek vetették alá, amelynek során a gyógyszereket a pótkerék tárolórekeszében, az anyósülés alatt, valamint az ajtók oldalsó tárolórekeszeiben találták meg. Összesen hétféle márkájú, különböző kiszerelésű készítményt találtak.
A sofőr elmondása szerint a gyógyszereket ukrajnai továbbértékesítésre szánta.
Az ellenőrzés során emellett felsőruházatot, lábbeliket, kézitáskákat és háztartási gépeket is találtak.
A lefoglalt áruk összértékét mintegy egymillió hrivnyára becsülik.
Az áruk bejelentésének elmulasztása miatt eljárást indult a sofőr ellen. A gépkocsit lefoglalták.