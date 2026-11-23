Egy közeli hozzátartozó ölelése nemcsak lelki támaszt nyújthat, hanem mérhető élettani hatással is járhat. Egy új kutatás szerint már egy legalább 20 másodpercig tartó ölelés is mérsékelheti a műtét előtti szorongást, és kis mértékben a beavatkozást követő fájdalomérzetet is csökkentheti.

Egy a Psychology Today által ismertetett vizsgálatban 150, műtét előtt álló beteg vett részt. A kutatók arra keresték a választ, hogy a családtagoktól kapott fizikai támogatás milyen hatással lehet a páciensek lelkiállapotára és fájdalomérzetére.

A résztvevőket két, egyenként 75 fős csoportra osztották. Az első csoport tagjait arra kérték, hogy a műtét előtt mintegy fél órával legalább 20 másodpercig öleljék meg valamelyik családtagjukat. A kontrollcsoport tagjai nem részesültek ilyen jellegű támogatásban.

A kutatók a műtét előtt felmérték a betegek szorongásának mértékét, majd az altatásból való ébredést követően, 30 perccel és hat órával később a fájdalom intenzitását is értékelték.

Az eredmények szerint az ölelésben részesült betegek szorongásszintje alacsonyabb volt: egy szabványos mérési skálán átlagosan 47,84 pontot értek el, szemben a kontrollcsoport 50,42 pontos eredményével. A különbség statisztikailag is jelentősnek bizonyult.

A fájdalomérzet tekintetében szintén kedvező eltérést tapasztaltak. A műtét után fél órával az ölelést kapó betegek átlagosan 5,02 pontra értékelték fájdalmukat a tízfokú skálán, míg a kontrollcsoportban ez az érték 5,28 pont volt. A különbség ugyanakkor viszonylag csekélynek bizonyult, hat órával a beavatkozás után pedig már nem mutatkozott számottevő eltérés a két csoport között.

Az oxitocin is szerepet játszhat a kedvező hatásban

A kutatók szerint az ölelés szorongáscsökkentő hatásának egyik lehetséges magyarázata az oxitocin nevű hormon, amely fontos szerepet tölt be a társas kötődés kialakulásában és a stresszreakciók szabályozásában.

Korábbi vizsgálatok arra utaltak, hogy a fizikai érintkezés elősegítheti az oxitocin felszabadulását.

A hormon az agy fájdalomérzetért és félelemfeldolgozásért felelős területeinek működésére is hatással lehet, többek között az érzelmi fenyegetések felismerésében fontos szerepet játszó amigdala működésére.

A mostani kísérletben azonban nem mérték közvetlenül az oxitocinszintet, így egyelőre nem bizonyított, hogy valóban ez a mechanizmus áll a megfigyelt hatások hátterében. A biztonságérzet és a hozzátartozók érzelmi támogatása szintén hozzájárulhat a szorongás mérséklődéséhez.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az ölelés természetesen nem helyettesítheti a gyógyszeres kezelést vagy az orvosi ellátást. Az eredmények inkább arra utalnak, hogy

a szeretteink egyszerű, de őszinte támogatása hasznos kiegészítője lehet a hagyományos orvosi beavatkozásoknak.

A kedvező hatások tartósságának és más stresszhelyzetekben való érvényesülésének megállapításához további vizsgálatokra van szükség.

Forrás: stan.space

Nyitókép: illusztráció

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