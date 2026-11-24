Klasszikus túrós tészta
Vannak ételek, amelyek egyszerűségük ellenére mindig jólesnek, és amelyek íze sokak számára a gyerekkort, az otthon melegét idézi. A túrós tészta is ilyen fogás: könnyen elkészíthető, laktató és nem igényel különleges hozzávalókat. Egy kis pirított szalonnával megbolondítva igazi klasszikus kerülhet az asztalra.
Alapanyagok
- 500 g tészta
- 500 g tehéntúró
- 450 g tejföl
- 250 g szalonna
- só ízlés szerint
Leírás
- Első lépésként enyhén sós vízben puhára főzzük a tésztát, majd leszűrjük.
- Közben a szalonnát apró kockákra vágjuk, és serpenyőben ropogósra sütjük. A kisült szalonnadarabokat kiszedjük, a visszamaradt zsírt pedig félretesszük.
- A leszűrt tésztára ráöntjük a kisült szalonnazsír körülbelül negyedét, majd alaposan összekeverjük, hogy a tészta mindenhol átvegye az ízét.
- Ezután hozzáadjuk a túrót, a tejfölt és a pirított szalonna felét. Az egészet óvatosan összeforgatjuk, hogy a túró és a tejföl egyenletesen bevonja a tésztát. Egy csipet sóval is megszórhatjuk, hogy még finomabb legyen.
- Tálaláskor a félretett ropogós szalonnapörccel megszórjuk.
Megjegyzések
Jó étvágyat kívánunk!
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