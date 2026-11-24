Közben a szalonnát apró kockákra vágjuk, és serpenyőben ropogósra sütjük. A kisült szalonnadarabokat kiszedjük, a visszamaradt zsírt pedig félretesszük.

Közben a szalonnát apró kockákra vágjuk, és serpenyőben ropogósra sütjük. A kisült szalonnadarabokat kiszedjük, a visszamaradt zsírt pedig félretesszük.

A leszűrt tésztára ráöntjük a kisült szalonnazsír körülbelül negyedét, majd alaposan összekeverjük, hogy a tészta mindenhol átvegye az ízét.

A leszűrt tésztára ráöntjük a kisült szalonnazsír körülbelül negyedét, majd alaposan összekeverjük, hogy a tészta mindenhol átvegye az ízét.