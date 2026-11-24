Havazás és jegesedés nehezíti a közlekedést a Kijev–Csap autóúton Kárpátalja és Lemberg megye közötti hegyi szakaszán. A hágón a hóval borított, csúszós útfelületen a tehergépjárművek több helyen nehezen tudnak felkapaszkodni az emelkedőkön, ami részben akadályozza a forgalmat.

Szemtanúk beszámolói szerint a hegyi útszakaszon jelenleg nehézkes az áthaladás. A Kárpátalja felé tartó, illetve a megyéből kifelé utazóknak érdemes számolniuk a közlekedési nehézségekkel és az esetleges késésekkel.

A havas, jeges útfelület különösen az emelkedőkön és a lejtőkön jelent veszélyt, ahol a nagyobb járművek nehezen tudnak haladni. A sofőröket arra kérik, hogy csökkentsék a sebességet, tartsanak megfelelő követési távolságot, kerüljék a hirtelen manővereket, és fokozott óvatossággal közlekedjenek.

A meteorológusok november 24-re további kedvezőtlen időjárási körülményeket jeleznek előre. Ivano-Frankivszk megyében mérsékelt havazásra és havas esőre lehet számítani, helyenként a hó és a nedves hó megtapadhat a felületeken. Az utakon jegesedés várható.

Az északnyugati szél széllökései elérhetik az óránkénti 15–20 kilométert is.

A hatóságok és a közlekedők figyelmét ezért különösen felhívják a hegyi útszakaszokon tapasztalható veszélyekre.

A mukachevo.net nyomán.

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