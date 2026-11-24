Erre figyeljen, ha saját termesztésű zöldséget vagy gyümölcsöt árul Ukrajnában
Ukrajnában a saját kertben termesztett zöldségek és gyümölcsök értékesítése engedélyezett, ám a kereskedőknek be kell tartaniuk az erre vonatkozó szabályokat. A tiltott helyen történő árusításért pénzbírság, sőt az eladásra kínált termény elkobzása is járhat.
Az Ukrán Állami Adóhivatal tájékoztatása szerint a burgonya, paradicsom, alma és más saját termesztésű mezőgazdasági termékek értékesítése kizárólag az erre kijelölt helyeken, például piacokon történhet.
A piacokon érvényes kereskedelmi szabályok megsértése 17–51 hrivnya bírságot vonhat maga után, míg a nem kijelölt helyen, kézből történő árusításért 17–119 hrivnya büntetés szabható ki. Utóbbi esetben az eladásra kínált termékeket is elkobozhatják.
A piacokon a zöldségeknek és gyümölcsöknek élelmiszer-biztonsági ellenőrzésen is át kell esniük, a romlott vagy egészségre veszélyes termékek értékesítése tilos.
Az adózásra is figyelni kell: 2026-ban a saját termesztésű mezőgazdasági termékek értékesítéséből származó évi 103 764 hrivnyáig terjedő jövedelem bizonyos feltételek mellett adómentes. Ehhez a termelőnek rendelkeznie kell a 3-DF számú igazolással, amelyet a helyi önkormányzatnál lehet igényelni.
Az éves adómentes értékhatár túllépése esetén a különbözetet már be kell vallani, és az előírt adókat is meg kell fizetni.