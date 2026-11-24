Egyes ukrajnai nyugdíjasok már 2027. január 1-jétől elveszíthetik a nyugdíjuk folyósítását, ha az év végéig nem végzik el a kötelező személyazonosság-ellenőrzést. A szabály azonban nem vonatkozik minden nyugdíjasra – tudatta az RBK-Ukrajina.

Az Ukrán Nyugdíjalap tájékoztatása szerint két csoport tagjainak kell évente fizikai azonosításon átesniük:

Azoknak, akik egy naptári évben legalább 183 napot külföldön tartózkodnak, beleértve azokat is, akik az orosz agresszió miatt külföldön ideiglenes védelmet vagy menekültstátuszt kaptak.

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik Ukrajna ideiglenesen megszállt területein élnek.

A belső menekültstátusz önmagában nem teszi kötelezővé az ellenőrzést.

Hogyan végezhető el az azonosítás?

A nyugdíjasok több lehetőség közül választhatnak:

Online, a Gyija digitális aláírás segítségével a Nyugdíjalap honlapján vagy mobilalkalmazásában.

Videóhíváson keresztül a Nyugdíjalap munkatársával.

Személyesen a Nyugdíjalap ügyfélszolgálati irodáiban vagy egy felhatalmazott bankban.

A külföldön tartózkodók az ukrán nagykövetségen vagy konzulátuson is kérhetnek igazolást arról, hogy életben vannak. Ezt a dokumentumot a Nyugdíjalaphoz kell eljuttatni.

Mi történik, ha elmarad az ellenőrzés?

A december 31-i határidő elmulasztása esetén az érintettek nyugdíjának folyósítását felfüggeszthetik. A már megállapított nyugdíjra való jogosultság azonban nem szűnik meg, a kifizetéseket az azonosítás elvégzése után helyreállítják.

Az ellenőrzés teljesítésének állapota a Nyugdíjalap online ügyfélfelületén vagy mobilalkalmazásában, a „Saját azonosításom” menüpontban ellenőrizhető.

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