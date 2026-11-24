Az ötödik fordulóval folytatódik a héten a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza, szerdán is kilenc mérkőzést rendeznek.

A Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarreal 18.45-től Prágában lép pályára, és a nyeretlen Slavia legyőzésével léphet előbbre a 28. helyről. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatára, a Liverpoolra is idegenbeli találkozó vár, a húszszoros angol bajnok 21 órától a belga Club Brugge vendége lesz. A két együttes egyaránt kilenc pontot szerzett eddig, az angolok jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg riválisukat.

A címvédő és százszázalékos Paris Saint-Germain a négypontos AS Romát fogadja.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:

szerda:

Slavia Praha (cseh)-Villarreal (spanyol) 18.45

Szabah Baku (azeri)-FC Barcelona (spanyol) 18.45

Paris Saint-Germain (francia) – AS Roma 21.00

Internazionale (olasz)-VfB Stuttgart (német) 21.00

Atlético Madrid (spanyol)-Viking Stavanger (norvég) 21.00

Sporting Lisboa (portugál)-Manchester United (angol) 21.00

Club Brugge (belga)-FC Liverpool (angol) 21.00

Lille (francia)-Bayern München (német) 21.00

Sahtar Donyeck (ukrán)-Fenerbahce (török), London 21.00

Az állás:

H Csapat M GY D V LG KG P

1. Paris Saint-Germain 4 4 0 0 20- 5 12

2. Real Madrid 4 4 0 0 13- 7 12

3. Arsenal 4 3 1 0 8- 3 10

4. Como 4 3 0 1 19- 6 9

5. FC Barcelona 4 3 0 1 14- 6 9

6. Aston Villa 4 3 0 1 12- 6 9

7. Manchester City 4 3 0 1 12- 7 9

8. Liverpool 4 3 0 1 14-10 9

9. Club Brugge 4 3 0 1 11- 7 9

10. Sporting Lisboa 4 3 0 1 8- 4 9

11. Real Betis 4 3 0 1 8- 6 9

12. Borussia Dortmund 4 3 0 1 7- 5 9

13. Bayern München 4 2 2 0 12- 5 8

14. VfB Stuttgart 4 2 1 1 7- 4 7

15. Internazionale 4 2 0 2 8- 6 6

16. LASK 4 2 0 2 10- 9 6

17. Manchester United 4 2 0 2 8- 8 6

18. Galatasaray 4 2 0 2 8- 9 6

19. Fenerbahce 4 1 2 1 6-11 5

20. AS Roma 4 1 1 2 10- 8 4

21. Sahtar Donyeck 4 1 1 2 4- 4 4

22. Viking Stavanger 4 1 1 2 9-10 4

23. Atlético Madrid 4 1 1 2 4- 5 4

24. PSV Eindhoven 4 1 1 2 3- 4 4

25. Bodö/Glimt 4 1 1 2 4- 9 4

26. FC Porto 4 1 0 3 6- 7 3

27. SSC Napoli 4 1 0 3 6-11 3

28. Villarreal 4 1 0 3 8-14 3

29. AEK Athén 4 1 0 3 5-11 3

RB Leipzig 4 1 0 3 5-11 3

31. Szabah Baku 4 1 0 3 4-10 3

32. Feyenoord 4 1 0 3 4-11 3

33. Lens 4 1 0 3 4-16 3

34. Slavia Praha 4 0 1 3 5- 9 1

35. Lille 4 0 1 3 4-10 1

36. Slovan Bratislava 4 0 0 4 1-17 0

1-8.: nyolcaddöntő

9-24.: rájátszás a 16 közé kerülésért

25-36.: kiesés

Forrás: MTI

Fotó: FC SHAKHTAR

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