BL: a török Fenerbahcéval csap össze a Sahtar Donyeck
Az ötödik fordulóval folytatódik a héten a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza, szerdán is kilenc mérkőzést rendeznek.
A Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarreal 18.45-től Prágában lép pályára, és a nyeretlen Slavia legyőzésével léphet előbbre a 28. helyről. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatára, a Liverpoolra is idegenbeli találkozó vár, a húszszoros angol bajnok 21 órától a belga Club Brugge vendége lesz. A két együttes egyaránt kilenc pontot szerzett eddig, az angolok jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg riválisukat.
A címvédő és százszázalékos Paris Saint-Germain a négypontos AS Romát fogadja.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:
szerda:
Slavia Praha (cseh)-Villarreal (spanyol) 18.45
Szabah Baku (azeri)-FC Barcelona (spanyol) 18.45
Paris Saint-Germain (francia) – AS Roma 21.00
Internazionale (olasz)-VfB Stuttgart (német) 21.00
Atlético Madrid (spanyol)-Viking Stavanger (norvég) 21.00
Sporting Lisboa (portugál)-Manchester United (angol) 21.00
Club Brugge (belga)-FC Liverpool (angol) 21.00
Lille (francia)-Bayern München (német) 21.00
Sahtar Donyeck (ukrán)-Fenerbahce (török), London 21.00
Az állás:
H Csapat M GY D V LG KG P
1. Paris Saint-Germain 4 4 0 0 20- 5 12
2. Real Madrid 4 4 0 0 13- 7 12
3. Arsenal 4 3 1 0 8- 3 10
4. Como 4 3 0 1 19- 6 9
5. FC Barcelona 4 3 0 1 14- 6 9
6. Aston Villa 4 3 0 1 12- 6 9
7. Manchester City 4 3 0 1 12- 7 9
8. Liverpool 4 3 0 1 14-10 9
9. Club Brugge 4 3 0 1 11- 7 9
10. Sporting Lisboa 4 3 0 1 8- 4 9
11. Real Betis 4 3 0 1 8- 6 9
12. Borussia Dortmund 4 3 0 1 7- 5 9
13. Bayern München 4 2 2 0 12- 5 8
14. VfB Stuttgart 4 2 1 1 7- 4 7
15. Internazionale 4 2 0 2 8- 6 6
16. LASK 4 2 0 2 10- 9 6
17. Manchester United 4 2 0 2 8- 8 6
18. Galatasaray 4 2 0 2 8- 9 6
19. Fenerbahce 4 1 2 1 6-11 5
20. AS Roma 4 1 1 2 10- 8 4
21. Sahtar Donyeck 4 1 1 2 4- 4 4
22. Viking Stavanger 4 1 1 2 9-10 4
23. Atlético Madrid 4 1 1 2 4- 5 4
24. PSV Eindhoven 4 1 1 2 3- 4 4
25. Bodö/Glimt 4 1 1 2 4- 9 4
26. FC Porto 4 1 0 3 6- 7 3
27. SSC Napoli 4 1 0 3 6-11 3
28. Villarreal 4 1 0 3 8-14 3
29. AEK Athén 4 1 0 3 5-11 3
RB Leipzig 4 1 0 3 5-11 3
31. Szabah Baku 4 1 0 3 4-10 3
32. Feyenoord 4 1 0 3 4-11 3
33. Lens 4 1 0 3 4-16 3
34. Slavia Praha 4 0 1 3 5- 9 1
35. Lille 4 0 1 3 4-10 1
36. Slovan Bratislava 4 0 0 4 1-17 0
1-8.: nyolcaddöntő
9-24.: rájátszás a 16 közé kerülésért
25-36.: kiesés
Forrás: MTI
Fotó: FC SHAKHTAR