Elindult a jelentkezés a Talent Kapital Hungary 2027 mentorprogramra
Megnyílt a jelentkezés a Talent Kapital Hungary mentorprogram új évadára. A Nemzeti Tehetség Központ programja olyan 18 és 27 év közötti magyar fiatalokat vár, akik külföldön tanulnak, már rendelkeznek nemzetközi tanulmányi tapasztalattal, vagy külföldi tanulmányokat terveznek. A résztvevőket elismert, nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberek segítik személyes és szakmai fejlődésükben.
A 2019 óta működő Talent Kapital Hungary (TKH) mentorprogram célja, hogy összekapcsolja a nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező magyar fiatalokat azokkal a sikeres szakemberekkel, akik külföldi tanulmányok vagy munkavállalás után Magyarországon építik életüket és karrierjüket. A program személyre szabott támogatást kínál a tudatos karrierépítéshez, a szakmai útkereséshez és az önismeret elmélyítéséhez.
A mentorprogram azoknak a fiataloknak nyújthat különösen értékes segítséget, akik tanulmányaik lezárásához közelednek, és a pályakezdés előtt állnak, vagy éppen egy újabb nemzetközi tanulmányi és szakmai lehetőség előtt mérlegelik a következő lépéseiket.
Tapasztalt mentorok, személyre szabott támogatás
A Talent Kapital Hungary egyik legfontosabb értéke, hogy a résztvevők olyan elismert vállalatvezetőkkel, menedzserekkel és különböző szakterületek meghatározó képviselőivel dolgozhatnak együtt, akik saját nemzetközi tapasztalataikat is megosztják velük. A közös munka során a mentoráltak nemcsak szakmai tanácsokat kaphatnak, hanem betekintést nyerhetnek mentoruk életútjába, vezetői szemléletébe és mindennapi munkájába is.
A 2027-es évad mentorai:
- Balogh Péter Botond Magyarország ENSZ ifjúsági küldötte
- Balogh Zsombor szakreferens, Külügyminisztérium
- Bavlsik Richárd startup szakértő, az InnoMaker Partners társalapítója
- Buday Bence vezérigazgató, HIPA
- Dr. habil. Szalai Anikó intézetvezető docens, SZTE, az ENSZ Emberi Jogi Tanács Tanácsadó Bizottság tagja
- Dr. Hoványi Márton irodalmár, teológus, retorikatréner, Yale University
- Dr. Kocsis Gergő nagykövet
- dr. Mártonffy Balázs tudományos főmunkatárs, NKE, John Lukacs Intézet
- Dr. Piller Pálma a PetWiseCare alapítója, Forbes 30u30
- dr. Sirola Simon jogi igazgató, UniCredit Bank
- dr. Turbék Zoltán nagykövet, Magyarország genfi ENSZ és WTO melletti állandó képviselője
- Fogarasi Norbert egyetemi docens, PPKE
- Főző Csaba Manager, Finance Data & AI, Technology Consultant, EY
- Gothárdi Ibolya ügyvezető igazgató, Menedzserek Országos Szövetsége
- Keresztes Konrád egészségpolitikai és kommunikációs vezető, MSD
- Klein Péter alapító és ügyvezető, Blue Digital Studio
- Kolbert István Strategic advisor, digital product builder, AI solution consultant
- Kövesdi Gábor alapító, Brancs, MyFarm
- Lippai-Nagy Írisz ügyvezető, Amerikai Kereskedelmi Kamara
- Ludányi Levente társalapító, Margin
- Maria B. Raunio festőművész, vizuális művészetek oktatója
- Miszlivetz Áron Senior Energy Policy Expert at Ministry of Economy and Energy
- Oszkó Jakab Natália a Művészetek Völgye fesztiváligazgatója
- Pető Dorina Policy & Public Affairs Partner, Roche, Co-Founder, Mélylevegő Projekt
- Pistyur Veronika Bridge Budapest társalapító, Oktogon Ventures Partner
- Popovics Kinga kurátor, esztéta
- Posta Donát Founder & CEO, Scoutlabs, Forbes 30u30
- Sallai Linda Head of Brand & Communications and Co-Lead, LLM Strategy, BrokerChooser
- Simon Péter Dávid marketing stratéga
- Szabó Krisz elnök, Észak-Amerika Bizottság, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, társalapító, StartITup
- Szalai Márk Head of International Retail Physical Channel Management, OTP Bank
- Várgedő Bálint vezető elemző, Magyar Nemzeti Bank
- Vázsonyi Benedek Magyarország EU ifjúsági küldötte, az UNICEF nagykövete
- Zawiasa Bruno alapító-ügyvezető, ZGEN (Guild.xyz)
A mentorálási folyamat a fiatalok egyéni igényeire épül. A közös munka során a mentor és mentorált együtt jelöli ki azokat a fókusztémákat, amelyek mentén a szakmai beszélgetések és konzultációk zajlanak. Így a támogatás valóban az adott fiatal kérdéseihez, céljaihoz és élethelyzetéhez igazodik.
Önismeret és tudatos karrierépítés
A 2027-es program január végétől májusig tart. A résztvevők a szakmai mentorálást megelőzően önismereti workshopokon vesznek részt, amelyek segítenek saját céljaik, erősségeik és fejlődési lehetőségeik pontosabb meghatározásában.
Ezt követően négy alkalmas szakmai workshop és négy egyéni mentorálási alkalom támogatja a fiatalokat abban, hogy választ találjanak tanulmányi, pályaválasztási, álláskeresési és karriertervezési kérdéseikre. A programot közös indító, felező és záró találkozó egészíti ki.
A Talent Kapital Hungary nem csupán szakmai tanácsadást kínál, hanem olyan személyes fejlődési folyamatot, amelyben a résztvevők saját dilemmáikra kereshetnek válaszokat, miközben tapasztalt szakemberek tudására és támogatására támaszkodhatnak.
Kik jelentkezhetnek?
A pályázatra 18 és 27 év közötti magyar állampolgár egyetemi hallgatók jelentkezhetnek, akik az alábbi három csoport valamelyikébe tartoznak:
- Külföldi felsőoktatási intézményben tanulnak, legalább egyéves külföldi tanulmányi tapasztalattal rendelkeznek, és jelenleg is külföldön élnek.
- Magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatói, korábban már legalább egy évet tanultak külföldön, és ismét külföldi tanulmányokat terveznek.
- Magyarországi felsőoktatási intézményben tanulnak, és a jövőben külföldi tanulmányokat szeretnének folytatni.
A jelentkezés során a pályázóknak be kell mutatniuk motivációjukat, szakmai érdeklődésüket, a mentorálással kapcsolatos elvárásaikat és azokat a tanulmányi, szakmai vagy személyes dilemmákat, amelyekben támogatást várnak. A pályázat elbírálásakor a jelentkezési űrlap mellett a csatolt szakmai bemutatkozást vagy önéletrajzot is figyelembe veszik.
A Talent Kapital Hungary 2027 mentorprogramra 2026. november 11-től december 18-án 23:59-ig lehet jelentkezni az online pályázati felületen.
A pályázati felhívás részletes feltételei és a jelentkezéshez szükséges információk: https://
A Talent Kapital Hungary program a Nemzeti Tehetség Program keretében, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium támogatásával valósul meg.