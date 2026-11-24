Megnyílt a jelentkezés a Talent Kapital Hungary mentorprogram új évadára. A Nemzeti Tehetség Központ programja olyan 18 és 27 év közötti magyar fiatalokat vár, akik külföldön tanulnak, már rendelkeznek nemzetközi tanulmányi tapasztalattal, vagy külföldi tanulmányokat terveznek. A résztvevőket elismert, nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberek segítik személyes és szakmai fejlődésükben.

A 2019 óta működő Talent Kapital Hungary (TKH) mentorprogram célja, hogy összekapcsolja a nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező magyar fiatalokat azokkal a sikeres szakemberekkel, akik külföldi tanulmányok vagy munkavállalás után Magyarországon építik életüket és karrierjüket. A program személyre szabott támogatást kínál a tudatos karrierépítéshez, a szakmai útkereséshez és az önismeret elmélyítéséhez.

A mentorprogram azoknak a fiataloknak nyújthat különösen értékes segítséget, akik tanulmányaik lezárásához közelednek, és a pályakezdés előtt állnak, vagy éppen egy újabb nemzetközi tanulmányi és szakmai lehetőség előtt mérlegelik a következő lépéseiket.

Tapasztalt mentorok, személyre szabott támogatás

A Talent Kapital Hungary egyik legfontosabb értéke, hogy a résztvevők olyan elismert vállalatvezetőkkel, menedzserekkel és különböző szakterületek meghatározó képviselőivel dolgozhatnak együtt, akik saját nemzetközi tapasztalataikat is megosztják velük. A közös munka során a mentoráltak nemcsak szakmai tanácsokat kaphatnak, hanem betekintést nyerhetnek mentoruk életútjába, vezetői szemléletébe és mindennapi munkájába is.

A 2027-es évad mentorai:

Balogh Péter Botond Magyarország ENSZ ifjúsági küldötte

Balogh Zsombor szakreferens, Külügyminisztérium

Bavlsik Richárd startup szakértő, az InnoMaker Partners társalapítója

Buday Bence vezérigazgató, HIPA

Dr. habil. Szalai Anikó intézetvezető docens, SZTE, az ENSZ Emberi Jogi Tanács Tanácsadó Bizottság tagja

Dr. Hoványi Márton irodalmár, teológus, retorikatréner, Yale University

Dr. Kocsis Gergő nagykövet

dr. Mártonffy Balázs tudományos főmunkatárs, NKE, John Lukacs Intézet

Dr. Piller Pálma a PetWiseCare alapítója, Forbes 30u30

dr. Sirola Simon jogi igazgató, UniCredit Bank

dr. Turbék Zoltán nagykövet, Magyarország genfi ENSZ és WTO melletti állandó képviselője

Fogarasi Norbert egyetemi docens, PPKE

Főző Csaba Manager, Finance Data & AI, Technology Consultant, EY

Gothárdi Ibolya ügyvezető igazgató, Menedzserek Országos Szövetsége

Keresztes Konrád egészségpolitikai és kommunikációs vezető, MSD

Klein Péter alapító és ügyvezető, Blue Digital Studio

Kolbert István Strategic advisor, digital product builder, AI solution consultant

Kövesdi Gábor alapító, Brancs, MyFarm

Lippai-Nagy Írisz ügyvezető, Amerikai Kereskedelmi Kamara

Ludányi Levente társalapító, Margin

Maria B. Raunio festőművész, vizuális művészetek oktatója

Miszlivetz Áron Senior Energy Policy Expert at Ministry of Economy and Energy

Oszkó Jakab Natália a Művészetek Völgye fesztiváligazgatója

Pető Dorina Policy & Public Affairs Partner, Roche, Co-Founder, Mélylevegő Projekt

Pistyur Veronika Bridge Budapest társalapító, Oktogon Ventures Partner

Popovics Kinga kurátor, esztéta

Posta Donát Founder & CEO, Scoutlabs, Forbes 30u30

Sallai Linda Head of Brand & Communications and Co-Lead, LLM Strategy, BrokerChooser

Simon Péter Dávid marketing stratéga

Szabó Krisz elnök, Észak-Amerika Bizottság, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, társalapító, StartITup

Szalai Márk Head of International Retail Physical Channel Management, OTP Bank

Várgedő Bálint vezető elemző, Magyar Nemzeti Bank

Vázsonyi Benedek Magyarország EU ifjúsági küldötte, az UNICEF nagykövete

Zawiasa Bruno alapító-ügyvezető, ZGEN (Guild.xyz)

A mentorálási folyamat a fiatalok egyéni igényeire épül. A közös munka során a mentor és mentorált együtt jelöli ki azokat a fókusztémákat, amelyek mentén a szakmai beszélgetések és konzultációk zajlanak. Így a támogatás valóban az adott fiatal kérdéseihez, céljaihoz és élethelyzetéhez igazodik.

Önismeret és tudatos karrierépítés

A 2027-es program január végétől májusig tart. A résztvevők a szakmai mentorálást megelőzően önismereti workshopokon vesznek részt, amelyek segítenek saját céljaik, erősségeik és fejlődési lehetőségeik pontosabb meghatározásában.

Ezt követően négy alkalmas szakmai workshop és négy egyéni mentorálási alkalom támogatja a fiatalokat abban, hogy választ találjanak tanulmányi, pályaválasztási, álláskeresési és karriertervezési kérdéseikre. A programot közös indító, felező és záró találkozó egészíti ki.

A Talent Kapital Hungary nem csupán szakmai tanácsadást kínál, hanem olyan személyes fejlődési folyamatot, amelyben a résztvevők saját dilemmáikra kereshetnek válaszokat, miközben tapasztalt szakemberek tudására és támogatására támaszkodhatnak.

Kik jelentkezhetnek?

A pályázatra 18 és 27 év közötti magyar állampolgár egyetemi hallgatók jelentkezhetnek, akik az alábbi három csoport valamelyikébe tartoznak:

Külföldi felsőoktatási intézményben tanulnak, legalább egyéves külföldi tanulmányi tapasztalattal rendelkeznek, és jelenleg is külföldön élnek.

Magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatói, korábban már legalább egy évet tanultak külföldön, és ismét külföldi tanulmányokat terveznek.

Magyarországi felsőoktatási intézményben tanulnak, és a jövőben külföldi tanulmányokat szeretnének folytatni.

A jelentkezés során a pályázóknak be kell mutatniuk motivációjukat, szakmai érdeklődésüket, a mentorálással kapcsolatos elvárásaikat és azokat a tanulmányi, szakmai vagy személyes dilemmákat, amelyekben támogatást várnak. A pályázat elbírálásakor a jelentkezési űrlap mellett a csatolt szakmai bemutatkozást vagy önéletrajzot is figyelembe veszik.

A Talent Kapital Hungary 2027 mentorprogramra 2026. november 11-től december 18-án 23:59-ig lehet jelentkezni az online pályázati felületen.

A pályázati felhívás részletes feltételei és a jelentkezéshez szükséges információk: https:// nemzetitehetsegprogram.hu/ program/talent-kapital-hungary

A Talent Kapital Hungary program a Nemzeti Tehetség Program keretében, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium támogatásával valósul meg.

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