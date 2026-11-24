December 15-ig lehet jelentkezni az ukrán Egészségügyi szűrés 40+ program idei támogatására. A vizsgálatokat legkésőbb december 19-ig el kell végezni és ki kell fizetni, ezért érdemes időben időpontot foglalni.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint két fontos határidőre kell figyelniük azoknak, akik még idén igénybe szeretnék venni a programot.

A támogatás igénylésére december 15-én éjfélig van lehetőség. A kérelem benyújtását követően azonban időbe telik, amíg az összeg megérkezik. Az egészségügyi vizsgálatot és annak kifizetését legkésőbb december 19-ig kell elintézni. Ez akkor is érvényes, ha a támogatás felhasználására rendelkezésre álló két hónapos időszak egyébként később járna le.

A fel nem használt összegeket a bankok legkésőbb december 20-ig automatikusan visszautalják az állami költségvetésbe. Ehhez az érintetteknek nem kell külön kérelmet benyújtaniuk. A támogatás a következő évre nem vihető át, azonban aki idén nem tudja igénybe venni a szűrést, 2027-ben ismét jelentkezhet a programba.

Az Egészségügyi szűrés 40+ program célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, valamint a mentális egészségi problémák kockázatainak időben történő felismerése. A kezdeményezésben eddig több mint 900 ezer, 40 év feletti ukrán állampolgár vett részt.

A résztvevők a programban elérhető egészségügyi intézmények listáját és a részvétel feltételeit a screening.moz.gov.ua oldalon találják meg.

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