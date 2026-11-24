Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megkoszorúzta kedden az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán katonák ungvári emlékművét, és egy ungvári helyszínen fognak tárgyalni – jelentette az Ukrinform hírügynökség.

Kárpátalja megye székhelyén az elesett katonák emlékműve a Kálvária-temetőben található, az ukránok által Dicsőség-halomnak nevezett városrészben.

Az ukrán nemzeti hírügynökség kiemeli, hogy miniszterelnökként ez Magyar Péter első hivatalos ukrajnai útja.

A kormányfő kifejezte az örömét amiatt, hogy rövid idő alatt sikerült több fontos megállapodást elérni az ukrán féllel a magyar nemzeti kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogait érintő tíz kérdésben.

Magyar Péter megköszönte az ukrán elnöknek, hogy együtt róhatták le kegyeletüket az elesett katonák emléke előtt. Felidézte, hogy 2024-ben ellenzéki politikusként már járt a hősi temetőben, és most volt alkalma saját szemével látni, milyen méltóságteljes külsőt kapott azóta.

Forrás: MTI

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