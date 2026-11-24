Ungváron találkozott a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök
Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megkoszorúzta kedden az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán katonák ungvári emlékművét, és egy ungvári helyszínen fognak tárgyalni – jelentette az Ukrinform hírügynökség.
Kárpátalja megye székhelyén az elesett katonák emlékműve a Kálvária-temetőben található, az ukránok által Dicsőség-halomnak nevezett városrészben.
Az ukrán nemzeti hírügynökség kiemeli, hogy miniszterelnökként ez Magyar Péter első hivatalos ukrajnai útja.
A kormányfő kifejezte az örömét amiatt, hogy rövid idő alatt sikerült több fontos megállapodást elérni az ukrán féllel a magyar nemzeti kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogait érintő tíz kérdésben.
Magyar Péter megköszönte az ukrán elnöknek, hogy együtt róhatták le kegyeletüket az elesett katonák emléke előtt. Felidézte, hogy 2024-ben ellenzéki politikusként már járt a hősi temetőben, és most volt alkalma saját szemével látni, milyen méltóságteljes külsőt kapott azóta.
Forrás: MTI
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