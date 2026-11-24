Az időjárás-előrejelzés szerint november 25-én éjszaka és a reggeli órákban Kárpátalja nagy részén jeges utakra kell számítani – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

Felhívják az autóvezetők figyelmét arra, hogy fokozott óvatossággal vezessenek. Tartsák be a megengedett sebességhatárt, valamint a közlekedési szabályokat.

Megyénkben egyes fokozatú, sárga riasztás van érvényben.

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