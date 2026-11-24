A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026/2027-es tanévi tehetséggondozó programjának harmadik, záró hétvégéjén Kárpátalja-szerte összesen 881 résztvevő kapcsolódott be a foglalkozásokba a 15 tehetségpontban. A programsorozat a legtöbb helyszínen november 21-én érte el harmadik fordulóját, amelyen a diákok tovább folytatták a tehetséggondozó munkát.

A harmadik hétvégén a részvétel tehetségpontonként az alábbiak szerint alakult:

S.sz. Tehetségpont neve 3. hétvége 1. Aknaszlatinai 25 2. Bátyúi 71 3. Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) 11 4. Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) 35 5. Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) 29 6. Karácsfalvai 104 7. Kisgejőci 54 8. Kaszonyi 80 9. Munkácsi 68 10. Nagyberegi 55 11. Nagydobronyi 60 12. Péterfalvai 136 13. Ungvári 73 14. Vári 37 15. Viski 43 Összesen: 881

A 15 Tehetségpontban a harmadik hétvége folyamán összesen 363 óra valósult meg, a diákokat pedig 51 kísérő tanár segítette a foglalkozásokon.

A Tehetségpontokban zajló foglalkozások résztvevőinek étkeztetését és utaztatását, a program megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatta, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!

Váradi Natália,

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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