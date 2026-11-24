Lezárultak a 2026/2027-es tanév őszi foglalkozásai a 15 „GENIUS” Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026/2027-es tanévi tehetséggondozó programjának harmadik, záró hétvégéjén Kárpátalja-szerte összesen 881 résztvevő kapcsolódott be a foglalkozásokba a 15 tehetségpontban. A programsorozat a legtöbb helyszínen november 21-én érte el harmadik fordulóját, amelyen a diákok tovább folytatták a tehetséggondozó munkát.
A harmadik hétvégén a részvétel tehetségpontonként az alábbiak szerint alakult:
|S.sz.
|Tehetségpont neve
|3. hétvége
|1.
|Aknaszlatinai
|25
|2.
|Bátyúi
|71
|3.
|Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete)
|11
|4.
|Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)
|35
|5.
|Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)
|29
|6.
|Karácsfalvai
|104
|7.
|Kisgejőci
|54
|8.
|Kaszonyi
|80
|9.
|Munkácsi
|68
|10.
|Nagyberegi
|55
|11.
|Nagydobronyi
|60
|12.
|Péterfalvai
|136
|13.
|Ungvári
|73
|14.
|Vári
|37
|15.
|Viski
|43
|Összesen:
|881
A 15 Tehetségpontban a harmadik hétvége folyamán összesen 363 óra valósult meg, a diákokat pedig 51 kísérő tanár segítette a foglalkozásokon.
A Tehetségpontokban zajló foglalkozások résztvevőinek étkeztetését és utaztatását, a program megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatta, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Váradi Natália,
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány