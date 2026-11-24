A kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények matematikatanárainak gyakorlati-módszertani szemináriumával vette kezdetét a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának szervezésében megvalósuló ŐSZI MÓDSZERTANI NAPOK programsorozata.

A szakmai rendezvény „A MATEMATIKA, AMELYET NEM LEHET EGYETLEN KÉPLETTEL MEGOLDANI – NYITOTT PROBLÉMÁK, KÜLÖNBÖZŐ MEGOLDÁSI UTAK ÉS MATEMATIKAI KREATIVITÁS” című tematikára épült. A program középpontjában a matematikai problémamegoldás, az önálló gondolkodás, a többféle megoldási út keresése és a tanulói kreativitás fejlesztése állt. A szakmai napon 23 pedagógus vett részt a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményekből.

A szeminárium résztvevőit POPOVICS ELZA, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának matematika-módszerésze köszöntötte. Nyitó előadásában a matematikaoktatást támogató korszerű digitális lehetőségeket, mindenekelőtt a Matific digitális matematikai tanulási platformot mutatta be. Kiemelte, hogy az ukrajnai pedagógusok és tanulók – köztük a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények tanárai és diákjai is – az Összukrán Online Iskolán (AUSO) keresztül ingyenesen hozzáférhetnek a platformhoz.

A Matific az 1–9. évfolyamos tanulók számára több mint 2000 interaktív matematikai feladatot kínál, amelyek jelenleg ukrán nyelven, az ukrajnai tantervi követelményekhez igazodva érhetők el. A platform a pedagógusok számára is hasznos eszközöket biztosít a tanulói teljesítmény nyomon követéséhez, az egyéni fejlődés támogatásához és a differenciált fejlesztéshez. A következő időszakban a magyar nyelvű változat bevezetésének lehetőségét is vizsgálják, ami különösen fontos lehet a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás számára.

A szakmai program DR. PAPP GABRIELLA, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének adjunktusa előadásával folytatódott, „A MATEMATIKA, AMIT NEM LEHET EGYETLEN KÉPLETTEL MEGOLDANI” címmel.

Az előadó arra hívta fel a figyelmet, hogy a matematika nem csupán kész receptek és algoritmusok alkalmazását jelenti. A próbálkozás, a hibázás, a kérdezés, az újragondolás és a különböző megoldási utak keresése egyaránt fontos része a matematikai gondolkodásnak. Az előadás során a résztvevők megismerkedtek a probléma, a sejtés, a bizonyítás és az ellenpélda fogalmával, valamint a nyitott problémák pedagógiai alkalmazásának lehetőségeivel. A Goldbach-sejtés és a Collatz-sejtés példáján keresztül azt is megvizsgálták, miként kelthető fel a tanulók érdeklődése a matematikai gondolkodás iránt.

A módszertani szeminárium következő előadója PALINSZKY ALEXANDRA, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének adjunktusa, tanszékvezető-helyettese volt, aki „EGY PROBLÉMA, TÖBB MEGOLDÁS – AZ ALGEBRA A MINDENNAPI ÉLETBEN” címmel tartott előadást.

Az előadás középpontjában a matematikai kreativitás és a többféle megoldási stratégia állt. A résztvevők a mindennapi életből vett példákon keresztül vizsgálták az algebra gyakorlati alkalmazását, többek között a százalékszámítást és a pénzügyi döntéseket. Szó esett a Monty Hall-paradoxonról, a születésnap-paradoxonról, valamint a mesterséges intelligencia matematikaoktatásban betöltött szerepéről is. Az előadó hangsúlyozta: az MI által adott válasz ellenőrzése és az ahhoz vezető gondolkodási folyamat megértése önmagában is fontos tanulási lehetőség.

A szakmai nap DR. JAKAB ENIKŐ, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének docense előadásával zárult. „A MEGOLDÁSTÓL A GONDOLKODÁSIG – HOGYAN TANÍTSUK A MATEMATIKAI PROBLÉMA-MEGOLDÁST?” című előadásában azt mutatta be, hogyan segítheti a pedagógus a tanulókat az önálló matematikai gondolkodás és problémamegoldás fejlesztésében.

Az előadás hangsúlyos eleme volt a „produktív küzdelem” gondolata: a tanulónak lehetőséget kell kapnia arra, hogy maga keressen utat a megoldáshoz, miközben a pedagógus célzott kérdésekkel, fokozatos támogatással segíti a továbblépést. A kézfogásprobléma, a különböző bizonyítási utak és az 50 szekrény problémája gyakorlati példákon keresztül mutatták be, hogyan vezethetők el a tanulók az egyszerűbb esetek vizsgálatától a szabály felismerésén át az általánosításig és a bizonyításig.

A szakmai nap előadásai egy közös gondolat köré rendeződtek: a matematika tanítása nem csupán a helyes válasz megtalálásáról, hanem mindenekelőtt a gondolkodás fejlesztéséről szól. A kérdezés, a próbálkozás, az érvelés, a többféle megoldási út keresése és a hibákból való tanulás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulók önálló és kreatív gondolkodókká váljanak. A résztvevők a szakmai nap során olyan korszerű módszertani ötletekkel és gyakorlati példákkal gazdagodtak, amelyek saját matematikaóráikon is hasznosíthatók.

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