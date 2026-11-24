Látványos, lapos paralelogramma alakzatban sorakozik fel négy fényes égitest – a Mars, az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillagát adó Regulus, a Jupiter és a fogyó Hold – november 30-án, hétfőn hajnalban; a jelenség szabad szemmel is könnyedén megfigyelhető lesz – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint november 30-án reggel 6 órakor a déli égbolton, magasan, 54 fokkal a horizont fölött lesz megpillantható az alakzat, amelynek megfigyeléséhez derült idő esetén nincs szükség speciális eszközökre. A paralelogramma jobb alsó oldalán a 62 százalékos fázisú fogyó Hold látszik majd, tőle 2,3 fokkal balra a fehér színű Jupiter helyezkedik el. Az alakzat bal oldalát alul a kékesfehér Regulus csillag, felül pedig a vöröses színű Mars alkotja, szintén 2,3 fokos távolságra egymástól.

A közlemény kitért arra is, hogy a Svábhegyi Csillagvizsgáló november 30-án 5 és 7 óra között rendhagyó hajnali észlelőprogramot szervez. A résztvevők csillagászok vezetésével, nagy nagyítású távcsövekkel tekinthetik meg a Marsot, a Jupitert, a Hold krátereit, valamint a Vénuszt és a Merkúrt. A csillagvizsgáló emellett szemléltető videót és részletes leírást is közzétett a jelenségről az intézmény honlapján.

Forrás: MTI

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