A Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház támogatásáról döntött a kormány – derül ki a Magyar Közlöny keddi számából.

A határozat szerint a magyar kormány orvostechnikai eszközöket ad át a beregszászi intézménynek, a mellékelt táblázat szerint tíz betegőrző monitort.

Az eszközök szállításával és az átadás-átvétel lebonyolításával – az egészségügyi miniszter bevonásával – a külügyminisztert bízták meg.

Magyar Péter kormányfő a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös kedd esti ungvári sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Magyarország egyebek között orvosi berendezéseket, gyógyszereket, generátorokat és járműveket adományoz Ukrajnának.

Kárpátaljai látogatása során Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, és minden lehetséges módon humanitárius segítséget nyújt a szomszédos országnak.

A miniszterelnök felidézte, hogy Magyarország a háború kezdete óta több tízezer ukrajnai menekültet fogadott be, köztük sok kárpátaljai magyart.

Forrás: MTI

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