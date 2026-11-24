Ezer adag Hepatitis A-vírus elleni oltóanyagot juttatott Magyarország Ukrajnának – írta az egészségügyi miniszter Facebook-oldalán kedden.

Hegedűs Zsolt közölte: az oltóanyagokat az Országos Népegészségügyi Intézet biztosította, 700 adagot gyereknek adható, 300-at pedig felnőtteknek adható vakcinából.

A szállítást a Magyar Református Szeretetszolgálat vállalta, az oltóanyagokat Beregszászon átadták a helyi egészségügyi alapellátási központnak.

A Kárpátaljai Református Egyházkerület pár nappal korábban azt írta közösségi oldalán, hogy a beregszászi kistérség polgármestere, Babják Zoltán fordult azzal a kéréssel hozzájuk, hogy segítsenek a Hepatitis A-vírus elleni oltóanyag beszerzésében, mert a térségben járvány ütötte fel a fejét. Az egyházkerület fordult a magyar kormányhoz a segítségkéréssel. A bejegyzés szerint a vakcinákat múlt héten leszállították.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Kárpátaljai Református Egyház Facebook-oldala

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