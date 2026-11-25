November 25-én, szerdán több ukrajnai töltőállomás-hálózat is csökkentette az üzemanyagok árát. A WOG, a SOCAR, az OKKO és az UPG egyes termékeinek árcéduláit módosította lefelé, míg az Ukrnafta második napja változatlan árakkal dolgozik.

A legnagyobb árcsökkenés a SOCAR prémium, 100-as benzinénél volt tapasztalható: a NANO 100 literenkénti ára 3 hrivnyával, 95,90 hrivnyára mérséklődött. A WOG valamennyi benzinfajtájának árát 2 hrivnyával csökkentette, a hagyományos dízel literenkénti ára pedig 1 hrivnyával lett alacsonyabb.

Az OKKO hálózatában az autógáz ára 40 kopijkával, 63,50 hrivnyára csökkent. Az UPG-nél a hagyományos EURO DIESEL dízel literenkénti ára 4 kopijkával, 96,40 hrivnyára mérséklődött.

Az egyes töltőállomás-hálózatok november 25-i árai:

OKKO

Pulls 100 benzin: 94,90 hrivnya

Pulls 95 benzin: 87,90 hrivnya

A-95 Euro benzin: 84,90 hrivnya

Pulls dízel: 102,90 hrivnya

Euro dízel: 99,90 hrivnya

Autógáz: 63,50 hrivnya

WOG

100-as benzin: 94,90 hrivnya

95 Mustang benzin: 87,90 hrivnya

95 Euro benzin: 84,90 hrivnya

Mustang dízel: 104,90 hrivnya

Euro-5 dízel: 99,90 hrivnya

Autógáz: 63,50 hrivnya

SOCAR

NANO 100 benzin: 95,90 hrivnya

NANO 95 benzin: 91,90 hrivnya

A-95 benzin: 88,90 hrivnya

NANO Extro dízel: 106 hrivnya

NANO dízel: 103 hrivnya

Autógáz: 63,50 hrivnya

Ukrnafta

95 Energy benzin: 82,90 hrivnya

A-95 benzin: 79,90 hrivnya

A-92 benzin: 77,90 hrivnya

Energy dízel: 98,90 hrivnya

Dízel: 96,90 hrivnya

Autógáz: 61,90 hrivnya

UPG

UPG 100 benzin: 93,90 hrivnya

UPG 95 benzin: 82,90 hrivnya

A-95 benzin: 80,90 hrivnya

upgDIESEL dízel: 98,90 hrivnya

EURO DIESEL: 96,40 hrivnya

Autógáz: 61,90 hrivnya

Az adatok az egyes ukrajnai töltőállomás-hálózatok által közzétett árakat tükrözik. A tényleges árak töltőállomásonként eltérhetnek.

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