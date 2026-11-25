Kárpátalja több járását is havazás érte el, különösen az Ungvári, a Técsői és a Huszti járás hegyvidéki területeit. Az érintett útszakaszokon már dolgoznak az útkarbantartó gépek.

A Kárpátaljai Helyi Közutak és Infrastruktúra-fejlesztési Szolgálat tájékoztatása szerint több útvonalon is megkezdték a hóeltakarítást. Speciális munkagépek dolgoznak többek között a Tiszabogdány (Bohdan)–Laposmező (Luhi) útvonalon, Alsószinevér (Szinevir)–Alsókalocsa (Kolocsava)–Bustyaháza (Bustino), valamint az Alsókalocsa–Királymező (Uszty Csorna)–Alsókálinfalva (Kalini)–Bedőháza (Bedevlja) közötti útszakaszokon.

Emellett a Csontos (Kosztrino)–Havasköz (Ljuta) közötti úton, valamint az Ungvári járáshoz tartozó Egreshát (Vilsinki) település egyes útszakaszain is végzik a hó eltakarítását és az utak csúszásmentesítését.

Az útkarbantartók arra kérik a járművezetőket, hogy közlekedés közben fokozottan figyeljenek, tartsák be a biztonságos sebességhatárokat, és az utazás megtervezésekor vegyék figyelembe az aktuális időjárási és útviszonyokat.

A mukachevo.net nyomán.

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