Több mint 100 betegnek nyújtottak segítséget, és több mint 15 műtétben működtek együtt azok az ukrán és francia egészségügyi szakemberek, akik egyhetes orvosi misszió keretében dolgoztak Dnyipróban.

A francia orvoscsoport látogatására a nemzetközi egészségügyi partnerségi kezdeményezés keretében került sor, amelyet Ukrajna first ladyje, Olena Zelenszka indított el.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint együttműködés a Mecsnikov Dnyipropetrovszki Megyei Klinikai Kórház és a Toulouse-i Egyetemi Kórházi Központ (CHU de Toulouse) között jött létre 2024-ben.

Az egyhetes misszió során a két ország szakemberei több mint 100 beteg ellátásában vettek részt, valamint több mint 15 műtétet hajtottak végre közösen. Az orvosok többek között idegsebészeti és összetett hasi műtéteket végeztek, továbbá aknarobbanások okozta sérüléseket, arc- és állcsontsérüléseket, égési sérüléseket, valamint súlyos, több szervrendszert érintő traumákat kezeltek.

A közös betegellátás mellett a szakemberek tapasztalatot cseréltek az aneszteziológia, az intenzív terápia, a fertőzésmegelőzés és az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem területén is.

A francia partnerek ellátogattak egy dnyiprói egészségügyi evakuációs központba is, ahol megismerkedtek a súlyos sérültek szállításának ukrán gyakorlatával. Bemutatták számukra, hogyan határozzák meg az ellátás sorrendjét, miként gondoskodnak a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságáról, valamint hogyan szervezik meg a sérültek továbbszállítását a kórházakba.

A látogatás az APPUI projekt támogatásával valósulhatott meg, amelyben az Expertise France is részt vesz, a francia Európa- és Külügyminisztérium Válságkezelési és Támogatási Központjának (CDCS) finanszírozásával.

A nemzetközi egészségügyi partnerségi program célja az ukrán és külföldi kórházak közötti együttműködés erősítése, a szakmai tapasztalatcsere elősegítése, valamint a korszerű gyógyítási módszerek meghonosítása. A kezdeményezés keretében eddig már több mint 100 partnerségi megállapodás született ukrán és külföldi egészségügyi intézmények között.

Kárpátalja.ma

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