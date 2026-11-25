Legeza Péter görögkatolikus pap meggyilkolásának 80. évfordulójára emlékkeresztet állítottak vértanúságának helyszínén, a Talabor folyó partján, Felsőkalocsán. Az emlékjelet Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Teodor Macapula püspök áldotta meg november 24-én.

Legeza Péter felsőkalocsai görögkatolikus papot 1946. november 24-én gyilkolták meg hitéhez való ragaszkodása miatt. A keresztet a helyi görögkatolikus hívek állították Sztároszta Borisz parókus vezetésével, valamint a Legeza és a Medgyessy családok tagjainak közreműködésével, a vértanúhalál 80. évfordulójára.

Az évfordulós megemlékezést a vértanúpap rokona, dr. Legeza László és a helyi parókus, Sztároszta Borisz atya szervezte. A program a felsőkalocsai görögkatolikus templomban tartott Szent Liturgiával kezdődött, majd a résztvevők a vértanúság helyszínére vonultak.

A szertartást Teodor Macapula munkácsi püspök vezette Nílus segédpüspök közreműködésével. Kocsis Fülöp metropolita beszédében az Isten iránti hűség jelentőségét hangsúlyozta. Teodor püspök méltatta a magyarokkal való összefogást, és külön köszöntötte a Magyarországról érkezett vendégeket.

A megemlékezés részeként a résztvevők a falu jelenleg ortodox temploma mögött eltemetett Legeza Péter sírjánál is imádkoztak, ahol ószláv nyelven panachidát énekeltek. Ez volt az első alkalom, hogy katolikus hívek is imádkozhattak a vértanú pap sírjánál.

Teodor püspök arra kérte a híveket, imádkozzanak azért, hogy Legeza Pétert és a többi görögkatolikus vértanút az egyház a szentjei között tisztelhesse.

A szertartás imádságai ószláv, ukrán és magyar nyelven hangzottak el.

Legeza Péter élete

Legeza Péter 1912. augusztus 11-én született az Ung vármegyei Solymoson. Édesapja Legeza Ágoston görögkatolikus pap, édesanyja Lescsisin Irma volt. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd az ungvári gimnáziumban folytatta, később 1933-tól az ungvári papi szemináriumban tanult, ahol 1938-ban végzett. 1938. június 26-án, pappá szentelése előtt házasságot kötött Petreczky Erzsébettel, gyermekük nem született. 1938. július 10-én Sztojka Sándor püspök szentelte pappá. Szolgálatát Máramaros vármegyében kezdte, 1938–1944 között Lonkán (Luh) volt lelkipásztor, majd a Munkácsi Egyházmegye huszti apostoli adminisztrátora lett. 1939-ben Gyertyánligetre nevezték ki, 1944-ben pedig Huszton hittantanár és prefektus, valamint Tiszabogdán parókusa volt. 1945-ben Felsőkalocsára került. A szovjet megszállást követően a görögkatolikus egyház üldözése megkezdődött. Felsőkalocsán a hívek nem adták át templomukat a pravoszláv egyháznak, az ellenállás élére Legeza Péter állt. 1946. november 24-én éjjel, hazafelé tartva a betegek szentségének kiszolgálása után, a milicisták brutálisan meggyilkolták. (Forrás: Miskolci Egyházmegye)

A Hajdúdorogi Főegyházmegye nyomán.

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