Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén szerdán véglegesen jóváhagyta az Európai Unió 2027-es költségvetését, amely 199,7 milliárd euró kötelezettségvállalási és 211,5 milliárd euró kifizetési előirányzatot tartalmaz.

A testület tájékoztatása szerint Európai Bizottság eredeti javaslatához képest további 300 millió euró jut egyebek mellett kutatásra, közlekedési és energetikai infrastruktúrára, oktatásra, polgári védelemre és szomszédságpolitikára

Az Európai Parlament és a tagállamok kormányai november 11-én jutottak megállapodásra a jövő évi költségvetésről, amelynek kötelezettségvállalási előirányzatai az EU bruttó nemzeti jövedelmének 0,99 százalékát teszik ki. Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács hétfőn hagyta jóvá a megállapodást.

Az Európai Parlament közleménye szerint az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest 39 millió euróval több jut az EU déli és keleti szomszédságpolitikájára, 30-30 millió euróval emelkednek a humanitárius segítségnyújtásra, valamint a határigazgatásra és a migráció kezelésére fordítható források.

A Horizont Európa kutatási program 21,5 millió euró, a közlekedési és energetikai hálózatok fejlesztése 22,5 millió euró többletforrásban részesül. Az Erasmus+ oktatási programra további 14 millió euró, az uniós polgári védelmi mechanizmusra 13,5 millió euró jut. A katonai mobilitásra, valamint az éghajlat- és környezetvédelmi intézkedésekre egyaránt 10 millió euróval több forrást biztosítanak.

A megállapodás az uniós intézmények és képviseletek kiberbiztonsági és egyéb biztonsági képességeinek megerősítéséről is rendelkezik.

A koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítást szolgáló NextGenerationEU program hitelfelvételéhez kapcsolódó 4,9 milliárd eurós többletköltséget a korábban elfogadott, többlépcsős finanszírozási mechanizmus révén fedezik, amelynek célja a hitelfelvételi költségek kezelése és a kiemelt uniós programok forrásainak megóvása.

Az Ukrajnának nyújtott támogatási hitel adósságszolgálati költségeire az Európai Bizottság javaslatával összhangban 650 millió eurót különítettek el. Az Európai Parlament, a Tanács és a bizottság közös nyilatkozatban rögzítette annak lehetőségét is, hogy 2027-ben az erre a célra létrehozott különleges pénzügyi eszköz igénybevételével fedezzék a hitel adósságszolgálati költségeit.

Az Európai Parlament tájékoztatása szerint az uniós költségvetés több mint 93 százalékát közvetlenül uniós programokra fordítják. A 27 tagállamot és mintegy 450 millió európai polgárt szolgáló éves uniós költségvetés összege a 2021-2027-es időszakban átlagosan 160-200 milliárd eurót tesz ki.

Nyitókép: Getty Images

MTI

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