Véradónapot tartottak a Szent Márton Kórházban
Újabb véradónapot tartottak a Munkácsi Szent Márton Kórházban november 24-én, amelyen 44 önkéntes vett részt. Az akció során összesen 18,45 liter vért gyűjtöttek össze.
A kórház tájékoztatása szerint a levett vérrel olyan betegeket segíthetnek, akiknek gyógyulásához vérátömlesztésre van szükségük.
A véradás hozzájárulhat az életmentő kezelések biztosításához, és segítséget jelenthet a vérkészítményekre szoruló páciensek ellátásában.
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