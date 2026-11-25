Újabb véradónapot tartottak a Munkácsi Szent Márton Kórházban november 24-én, amelyen 44 önkéntes vett részt. Az akció során összesen 18,45 liter vért gyűjtöttek össze.

A kórház tájékoztatása szerint a levett vérrel olyan betegeket segíthetnek, akiknek gyógyulásához vérátömlesztésre van szükségük.

A véradás hozzájárulhat az életmentő kezelések biztosításához, és segítséget jelenthet a vérkészítményekre szoruló páciensek ellátásában.

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