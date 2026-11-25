Mintegy 20 tonna, hozzávetőleg 250 ezer euró értékű gyógyszeradomány érkezett Kárpátaljára Magyarországról november 25-én, melyet a megye kórházai között osztanak szét. Emellett a Beregszászi Linner Bertalan Kórház 10, a betegek állapotának megfigyelésére szolgáló monitort is kapott – közölte Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója.

A gyógyszeradomány lázcsillapítókat, gyulladáscsökkentőket, fájdalomcsillapítókat és más készítményeket tartalmaz. A szállítmányt Miroszlav Bileckij, valamint Bacskai József ungvári és Vida László beregszászi magyar főkonzul fogadta.

A kormányzó tájékoztatása szerint a 10 monitort a Beregszászi Linner Bertalan Kórház kapta. A berendezéseket a műtőkben és az intenzív terápiás osztályokon használják a betegek állapotának folyamatos megfigyelésére.

A most érkezett szállítmány csak egy része annak a humanitárius segítségnek, amelyet Ukrajna, ezen belül Kárpátalja számára biztosítanak a partnerek.

A kormányzó hangsúlyozta, hogy a támogatás hozzájárul az egészségügyi intézmények felszereltségének javításához, valamint a katonák, a veteránok és a civil lakosság egészségügyi ellátásához.

Kárpátalja.ma

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