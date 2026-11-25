Az Európai Parlament véglegesen jóváhagyta az Európai Unió 2027-es éves költségvetését, amely 199,7 milliárd euró kötelezettségvállalással és 211,5 milliárd euró kifizetéssel számol. A költségvetés 650 millió eurót szán az Ukrajnának nyújtott hitel törlesztésével kapcsolatos kiadásokra.

A költségvetést 406 képviselő támogatta, 184-en ellene szavaztak, 69-en pedig tartózkodtak. A pénzügyi kötelezettségvállalások az EU bruttó nemzeti jövedelmének 0,99 százalékát teszik ki.

Az Európai Parlament közleménye szerint a képviselőknek további 300 millió eurót sikerült kiharcolniuk a parlamenti prioritások finanszírozására.

A többletforrásokat elsősorban a kutatás-fejlesztés, a közlekedési és energetikai hálózatok, az Erasmus+ program, a polgári védelem, a határigazgatás, a katonai mobilitás, az uniós szomszédságpolitika és a humanitárius segítségnyújtás területén használják fel.

A legjelentősebb többlettámogatást a déli és keleti szomszédságpolitika kapja, amelynek keretét 39 millió euróval emelik. A humanitárius segítségnyújtásra, valamint a határigazgatásra és a migráció kezelésére egyaránt 30 millió euróval jut több. A közlekedési és energetikai hálózatok fejlesztésére 22,5 millió, a Horizont Európa kutatási programra 21,5 millió, az Erasmus+ programra pedig 14 millió euró többletforrást biztosítanak.

A polgári védelmi mechanizmus 13,5 millió, a katonai mobilitás 10 millió, míg az éghajlatvédelem és a környezetvédelem szintén 10 millió euróval részesül nagyobb támogatásban.

650 millió eurót fordítanak az Ukrajnának nyújtott hitel adósságszolgálatára

A 2027-es költségvetésben az Európai Bizottság eredeti javaslatával összhangban 650 millió eurót különítettek el az Ukrajnának nyújtott hitel adósságszolgálatára. Az Európai Parlament, az EU Tanácsa és az Európai Bizottság ugyanakkor lehetőséget biztosított arra, hogy a kiadásokat az Ukrajna támogatását szolgáló hiteleszköz bevonásával fedezzék.

Nils Ušakovs, a 2027-es uniós költségvetés általános előadója bírálta a büdzsé szűkös kereteit. Kijelentette, hogy a következő évi költségvetés az unió történetének egyik legkisebbje lesz, hiszen az EU bruttó nemzeti jövedelmének mindössze 0,99 százalékát teszi ki.

Ukrajnának 115 milliárd euróra lesz szüksége 2027-ben

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök november 24-én közölte, hogy Ukrajnának jövőre legalább 115 milliárd euró külső támogatást kell előteremtenie ahhoz, hogy fenntartsa az ország működését és ellenálljon az orosz agressziónak. Elmondása szerint ebből 90 milliárd euróról már sikerült megállapodni, így további 25 milliárd euró biztosítására van szükség.

Az ukrán államfő hozzátette: az Európai Unió korábban 45 milliárd eurós támogatásról állapodott meg Ukrajnával, a közelmúltban pedig újabb 45 milliárd euróról született megállapodás. Az Európai Bizottság már ismertette az újabb támogatási csomag folyósításának tervezett módját is.

Kárpátalja.ma

Forrás: kyivpost.com

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