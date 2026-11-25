Boldogok, akik nem látnak címmel mutatta be a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház november 23-án Ungváron a Boldog Romzsa Tódor vértanú görögkatolikus püspök életéről készült színdarabot.

Az eseménynek a Seregi Fivérek Kárpátaljai Akadémiai Megyei Ukrán Zenés-Drámai Színház adott otthont.

A Lukácsy György által írt, s Berettyán Nándor rendezte misztériumjáték Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus püspök életét és vértanúhalálát, valamint a szovjet vallásüldözés időszakát hivatott bemutatni, ám számos párhuzammal kapcsolódik a jelenkori kárpátaljai sorshoz is.

Boldog Romzsa Tódor ikonja

Romzsa Tódor 1944–1947 között – a II. világháború utolsó évében, s szovjet megszállás első időszakában – vezette a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyét, s mivel ellenállt a szovjet hatalom azon szándékának, hogy a görögkatolikus egyház beolvadjon az orosz ortodox egyházba, s megszakítsa a kapcsolatot a Vatikánnal, a kommunista vezetés a kivégzése mellett döntött.

1947. október 27-én a Bereg vármegyei Lókáról hazafelé tartó Romzsa Tódor munkácsi görögkatolikus püspök lovaskocsiját a szomszédos Iványi közelében a szovjet állambiztonság emberei katonai teherautóval szándékosan elgázolták, majd az utasokat vasrudakkal bántalmazták. Romzsa súlyos sérülésekkel került a munkácsi kórházba, ám úgy tűnt, hogy túléli a merényletet. Ám a november 1-jére virradó éjszakán egy ápolónőnek álcázott ügynök méreginjekcióval meggyilkolta. November 4-én több tízezer hívőből álló tömeg kísérte utolsó útjára a Munkácsi Egyházmegye elhunyt vezetőjét.

Halála után nem sokkal, 1949 februárjában betiltottak a görögkatolikus egyházat Ukrajnában. A görögkatolikus papokat elbocsátották hivatalukból, a hitükhöz ragaszkodókat kivégezték vagy munkatáborba küldték. A görögkatolikusok legalizációjára 1989 végén került sor. Ettől kezdve ismét szabadon működhettek a görögkatolikusok Kárpátalján. Templomaik egy részét visszakapták az ortodoxoktól, korábban elítélt papjaikat rehabilitálták. Romzsa Tódor püspököt 2001-ben avatta boldoggá II. János Pál pápa.

A Tódor püspök életéről készült színdarab ungvári bemutatóján Albertné Simon Edina, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja és Kulin Zoltán, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Mindketten hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a kárpátaljai közönség megismerje Boldog Romzsa Tódor életét, s példájából erőt merítsen a jelenlegi háborús időkben.

Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy évekkel ezelőtt fogalmazódott meg az a terv, hogy határon túli magyar közösségek példaértékű alakjait mutassák be színdarab formájában a közönségnek.

Felvidéken Esterházy János politikus, Erdélyben Márton Áron püspök életét vitték színpadra. Kárpátalja tekintetében pedig Rozsma Tódor püspökre esett a választás, aki életével és vértanúságával példát mutatott a hűségről, a becsületről és a kitartásról.

A színdarab írója, Lukácsy György sajátos módon, a bűnbocsánat köré építette fel Romzsa Tódor halálát és a szovjet vallásüldözés kezdeti időszakát.

A mű főszereplői Romzsa Tódor édesanyja és a merényletet elkövető Odárka (a színdarabban Dorottya) ügynök. A fiát gyászoló és a bűnösök iránt érzett gyűlölete ellen harcoló édesanya és gyilkosnak a saját lelkével vívott küzdelme, önigazolási kísérlete mentén bontakozik ki a néző előtt a főpásztor fiatalkora, püspöki szolgálata, az egyháza iránti végső kitartása és mártírhalála. Mindezt a kárpátaljai hétköznapokba és ünnepekbe, a világháborús évek küzdelmeibe és veszteségeibe ágyazva ismerheti meg a közönség.

Berettyán Nándor rendező pedig kárpátaljai szófordulatokkal, élettöredékekkel, mozdulatokkal hozza olyan közelivé az eseményeket, hogy a színpad és a nézőtér közötti fizikai és szellemi távolság szinte megszűnik.

Mindezt a kárpátaljaik számára olyannyira szeretett színművészek Vass Magdolna (Ilona), Fornosi D. Júlia (Dorottya), Mónus Dóra, Gál Natália, Orosz Melinda, Orosz Ibolya és a kárpátaljai férfi színészeket helyettesítő színművészek – Krauter Dávid, Bognár Bence, Kovács S. József és Juhász Péter – teszik feledhetetlenné.

Az előadásban Orosz-Bogdán Noémi működött közre dramaturgként, a díszlet- és jelmezterv pedig Ondraschek Péter munkája volt.

A színdarab után a szervezők agapéra várták a jelenlévőket, mely remek alkalmat teremtett az íróval, a rendezővel és a színtársulattal való kötetlen beszélgetésre.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →