Debrecen egyetlen magyar városként került be Európa 7 legjobb karácsonyi úti célja közé, miközben adventi korcsolyapályája ismét elnyerte az Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája címet – tájékoztatott a pályát üzemeltető Főnix Rendezvényszervező Kft.

Közleményükben azt írták, az idei verseny minden korábbi rekordot megdöntött: 176 ország utazói csaknem kétmillió szavazatot adtak le. Európa több mint 6400 karácsonyi vására közül mindössze 27 került be a versenybe, amelyek közül a legtöbb szavazatot elnyerő 20 úti cél részesült a rangos nemzetközi elismerésben.

Debrecen az előkelő 7. helyen végzett, 41 769 szavazattal.

A European Best Destinations rangsorában Debrecen olyan nemzetközi nagyvárosok társaságában szerepel, mint Zürich, Riga, Bécs, Párizs és Madrid.

A debreceni korcsolyapálya ismét kiérdemelte az európai elismerést: a különleges helyszín évről évre az advent egyik legkedveltebb látványossága, amely a téli kikapcsolódás és az ünnepi hangulat találkozásával kínál felejthetetlen élményt a látogatóknak.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Debreceni Advent

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →