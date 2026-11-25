Valószínűleg ti is hallottátok már a sarkított és karikírozott imádságtöredéket: „Uram, adj nekem türelmet – de most azonnal!” A Lélek gyümölcséről szóló sorozatban ma érünk el a türelemhez, ami az újszövetség egyik számomra nagyon kedves kifejezése. Stephen Hawking írta egyik könyvében, hogy tudja, minden fizikai képlet feltüntetésével elveszíti olvasóinak felét, akik addig eljutottak a könyvben, és mi, lelkészek, is így vagyunk néha a héber/görög szavainkkal. Én azonban vállalom ezt a kockázatot, és arra kérlek, kedves Olvasó, vedd ma a fáradtságot, hogy két görög szó megismerésével is mélyítsd az igeismeretedet a türelemmel kapcsolatban.

Az Újszövetség két szót használ a türelemre. Az egyik a hüpomoné, tükörfordítása ‘valami alatt maradni’. Ez a fajta türelem az, ami a nehézségek és próbák közötti kitartásra biztat. Jusson eszedbe ez a szó, ha egy épületben egy pillért vagy támfalat látsz, amin nyugszik a tetőszerkezet és a födém teljes súlya: alatta marad a súlynak és megtartja, így ad otthont azoknak, akik a tető alatt vannak. A másik a makrothümia, ami két értelmes görög szóból áll össze: makrosz (‘hosszú, nagy távolságú’) és thümosz (‘indulat, harag, heves érzelem’). A türelmes ember ezek szerint „hosszú haragú”, hosszú az indulati reakcióideje. Mindkét aspektus nagyon fontos eleme a hívő életnek, de most az utóbbival szeretnék foglalkozni picit, mert ez szerepel a Lélek gyümölcse felsorolásában.

Türelmesnek lenni tehát nem csupán azt jelenti, hogy az emberfia/lánya kivár egy időt vagy elviseli a kellemetlenségeket, hanem sokkal inkább azt, hogy nem veszíti el az önuralmát akkor sem, amikor oka lenne a haragra.

Nem fordul el a másiktól akkor sem, amikor csalódik benne, és nem adja fel akkor sem, ha a várva várt változás késik. Azaz itt főleg az emberekkel szembeni türelemről van szó.

Sokkal könnyebb türelmesnek lenni egy munka folyamatával kapcsolatban, mint egy emberrel. Winston Churchillről, a nagy brit államférfiről maradt fenn, hogy szinte egész életében a depresszióval küzdött, és számára a téglarakás volt az a hobbi, ami kikapcsolta. Visszaemlékezéseiben írja, hogy élete egyik legszebb hónapja volt, amikor naponta 200 téglát lerakott, és 2000 szót diktált egy könyvhöz Chartwellben, az otthonában. (6000 téglából már egy egész takaros kis házat fel lehet építeni.) Az emberekkel kapcsolatos türelem azonban sokszor kimerítőbb érzelmileg és szellemileg is, főleg ha nem látod a változást a másik életében.

A makrothümia azonban nem pusztán békés temperamentum vagy neveltetés kérdése. A Lélek formálja ki bennünk azt a lelkületet, amely képes nem azonnal visszavágni; nem minden sérelmet megtorolni; nem feladni a másik embert; nem elveszíteni a szeretetet a csalódások között. Mivel ezt a Lélek adja, erre magunktól nem tudunk eljutni olyan mértékben, mint ahogyan azt Tőle kapnánk.

Pál apostol arra kéri Timóteust, feddjen, intsen és buzdítson teljes hosszútűréssel. A türelem nem azonos a konfliktuskerüléssel, sőt az egyik leghatékonyabb konfliktuskezelési módszer, amit keresztyénként használhatunk. Ha emlékszünk arra, hogy a szeretet türelmes (1Kor 13,4), akkor ezt megélhetjük úgy is, hogy a szeretetben nemcsak annak kibontása és közlése van, ami belülről feszít, hanem a visszatartás is. A kritika, a másik megbántásának visszatartása. Lehet, jogos lenne, de nem tesszük meg, mert szeretnénk utánozni Atyánk jellemét.

Számomra az Írás fényében a türelem és a szeretet összekapcsolódik:

akkor vagyok türelmes, ha nem fogy el belőlem túl hamar a szeretet. Amikor valaki ugyanazt a hibát követi el, nem mondok le róla. Ha megbántanak, nem a bosszú lesz az első gondolatom. Mikor valaki nem változik olyan gyorsan, amilyen gyorsan én szeretném, nem zárom le vele a kapcsolatot. Ha Jézus nem úgy és nem akkor cselekszik, ahogy és amikor várom Tőle, továbbra is bízom Benne.

Türelmet gyakorlok, mert Ő sem mondott le rólam az első bukásom után. De még a milliomodik után sem. Nem fordult el tőlem az engedetlenségeim után. Nem fogyott el a türelme, amikor ugyanoda jutottam vissza.

Türelmet gyakorlok – lehet, nem megy első, második, harmadik nekifutásra, de minden nap nekifogok, mint Churchill a téglarakásnak, mert ezáltal épül a hitem, a jellemem.

Türelmet kérek és türelmet gyakorlok, mert én is türelmet kaptam az Úrtól.

Napjainkban rengeteg instant, azonnali lehetőségünk van a vágyaink kielégítésére és tudásszomjunk oltására. Viszont nem biztos, hogy a leggyorsabb eredmények a legjobbak, a leghitelesebbek, főleg, ha a másokkal való kapcsolatról, mások jellemének alakításáról van szó.

Ma tedd fel a kérdést magadnak: türelmet gyakorolsz a kapcsolataidban, vagy bedobod a törölközőt, ha elfogy belőled a szeretet? Döntsd el, hogyan viszonulsz a körülötted élőkhöz, mielőtt még találkoznál velük!

Laskoti Zoltán

Forrás: TeSó blog

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