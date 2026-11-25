A rendszeres esti fogmosás nemcsak a fogak egészségének megőrzésében játszik fontos szerepet, hanem a szív- és érrendszeri betegségek kockázatával is összefügghet – állapították meg japán kutatók egy új tanulmányban.

A Scientific Reports című tudományos folyóiratban publikált kutatás azt vizsgálta, hogy a fogmosás gyakorisága milyen kapcsolatban áll a szív- és érrendszeri megbetegedések előfordulásával.

A vizsgálatban az oszakai egyetemi kórház 2013 és 2016 között kezelt 1675 betegének adatait elemezték.

A résztvevőket négy csoportba sorolták: az elsőbe azok kerültek, akik reggel és este is fogat mostak, a másodikba azok, akik kizárólag lefekvés előtt tették ezt, a harmadikba a csak reggel fogat mosók, míg a negyedik csoportot azok alkották, akik egyáltalán nem mostak fogat.

A kutatók az életkort, a nemet és a dohányzási előzményeket is figyelembe vették, emellett négy független szakember elemezte a betegek korábbi egészségügyi dokumentációját. A vizsgálat többek között a szívelégtelenségre, a szívritmuszavarokra, a szívinfarktusra, a mellkasi fájdalomra, valamint a műtéti beavatkozást igénylő szívbillentyű- és aortabetegségekre terjedt ki.

Az eredmények szerint azoknál, akik naponta kétszer, illetve kizárólag este mostak fogat, szignifikánsan kedvezőbb túlélési arányt mértek a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából, mint azoknál, akik egyáltalán nem fordítottak figyelmet a fogmosásra.

A reggeli fogmosás önmagában nem bizonyult elegendőnek: a kutatás eredményei alapján az esti szájápolás különösen fontos szerepet játszhat a szív egészségének megőrzésében.

Az összefüggés hátterében egyébként elsősorban a szájüregi baktériumok és a szervezetben kialakuló gyulladásos folyamatok állhatnak.

Forrás: storinka.com.ua

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