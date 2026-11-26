Munkácson folytatódik a városi közterületek szépítése és zöldítése. A kommunális szolgáltatók több helyszínen dísznövényeket ültetnek, többek között a város központjában és a körforgalmakban – tudatta a mukachevo.net hírportál.

Az új növények a Cirill és Metód téren, az Okruzsna utcai körforgalomban, valamint az Ungvári utcai körforgalomban, a Sevcsenko utca közelében jelennek meg. Emellett a Danyilo Halickij utcában is új zöldfelületeket alakítanak ki.

A növénytelepítéshez többek között babérmeggyet, vörös korallberkenyét, kálmosféléket, levendulát, valamint japán vérfüvet választottak.

A tájékoztatás szerint elsősorban évelő növényeket ültetnek, amelyek hosszú távon díszítik majd az érintett területeket. A nyári időszakban az évelők közötti részeket egynyári virágokkal is beültetik, így a virágágyások még színesebbé válnak.

A fejlesztés célja, hogy Munkács közterei rendezettebbé, zöldebbé és látványosabbá váljanak, a növények pedig az év különböző időszakaiban is változatos arculatot biztosítsanak a városnak.

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