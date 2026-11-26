Halálos kimenetelű közúti baleset történt a Beregszászi járásban november 24-én. Az esetről – a kárpátaljai mentőszolgálat közleménye alapján – hírportálunk is beszámolt.

A cikk megjelenését követően több olvasó is felháborodásának adott hangot az esettel kapcsolatban. Információik szerint a területi toborzóközpont munkatársai állták el a fiatal motoros útját, és ez vezetett a tragédiához.

A történtek tisztázása érdekében szerkesztőségünk megkereste a Beregszászi Járási Területi Toborzó és Szociális Támogató Központot, annak 1. osztályát, valamint a Kárpátaljai Megyei Mentőszolgálatot.

Érdeklődésünkre jelen írás megjelenéséig nem kaptunk választ.

Amennyiben további információhoz jutunk, tájékoztatjuk olvasóinkat.

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