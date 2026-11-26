Oroszország hamarosan befejezi az előkészületeit egy újabb nagyszabású támadásnak Ukrajna ellen, amellyel ismét az energetikai infrastruktúrát, a logisztikát és a városok, települések létfontosságú ellátását biztosító létesítményeket veheti célba – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Facebookon.

Az államfő közölte, hogy a hírszerzési információk alapján várható nagy erejű csapások elhárítása érdekében az ukrán külügyminisztériumtól beszámolót kért a partnerekkel folytatott egyeztetések eredményeiről, amelyek a légvédelmi eszközök szállítására vonatkoznak.

Hangsúlyozta, hogy a Patriot és NASAMS rendszerekhez szükséges elfogórakéták beszerzése kiemelt feladat.

„Újabb szankciós intézkedéseket készítünk elő az orosz vállalatokkal és azokkal a személyekkel szemben, akik részt vesznek az orosz ballisztikus rakéták gyártásában. Lépéseinket összehangoljuk partnereinkkel” – tette hozzá Zelenszkij.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →