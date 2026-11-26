Összefüggés van az Ukrajnának nyújtott támogatás és az európai uniós költségvetés között, „ezek szorosan összetartoznak” – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár Brüsszelben csütörtökön.

„Ismerik az álláspontomat: biztosítanunk kell, hogy Ukrajna az elkövetkező években is elegendő támogatásban részesüljön mind katonai, mind humanitárius téren. Segítenünk kell az országnak átvészelni a rendkívül nehéz telet, és támogatnunk kell az újjáépítést is” – fogalmazott Merz uniós vezetők kétnaposra tervezett találkozóját megelőzően, majd hozzátette: ezt a feladatot az EU-nak közösen kell vállalnia.

Forrás: MTI

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