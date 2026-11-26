Beregszászból indult, majd Magyarországon épített fel több évtizedes zenei pályát. Számos zenekarban megfordult, többek között a Philadelphia, a Wisdom, a Hard és a Pokolgép dobosaként ismerhette meg a közönség. Játszott a P. Mobillal és Keresztes Ildikó zenekarával, jelenleg pedig az Ossian tagjaként járja a színpadokat. Czébely Csabával a kezdetekről, a zenészélet kihívásairól, emlékezetes pillanatokról, a beregszászi kötődéséről és a közelgő arénakoncertről beszélgettünk.

– Milyen volt a gyermekkorod, és hogyan volt jelen benne a zene?

– Szuper gyermekkorom volt. Édesanyám egy festőműhelyben dolgozott (Lenint meg mindenféle kommunista plakátokat és lózungokat festett felvonulásokra, rendezvényekre), édesapám pedig a gáti iskolában tanított magyar nyelvet és irodalmat, otthon pedig magán-tangóharmonikaórákat adott, így jöttek-mentek a tanoncok. Anyai nagyapám a beregszászi piac igazgatója volt, így sok időt töltöttem a piacon. Valaki mindig a zsebembe nyomott egy csokit, almát, narancsot. A szünidőket, nyarakat általában Visken, apai nagyszüleimnél töltöttem. Nagyapám (később apám is) a viski református templom kántora volt, így gyakran megfordultam a templom körül, a haverokkal pedig a Tisza-parton és a környező hegyekben. A zene gyakorlatilag minden oldalról körbefonta a gyerekkoromat. Apu billentyűsként, apu testvére gitárosként, anyu testvére dobosként játszott rendezvényeken, esküvőkön, éttermekben. Rengeteg próbán, koncerten, fellépésen ott voltam már gyerekként is. Később nagybátyámékkal egy ikerházba költöztünk. Az ő garázsában pihent az a dobfelszerelés, ami végül az én szobámban kötött ki, és ott kezdődött minden.

– Hogyan alakult a zenei képzésed, és mennyire volt egyértelmű számodra, hogy a zenélés lesz a hivatásod?

– Szüleim trombitára írattak be a beregszászi művészeti és zeneiskolába. A teljesség igénye nélkül: Imre József és Pirigyi Béci bácsi voltak a trombitatanáraim, Szépi Magdi néni a szolfézs- és zongoratanárnőm, Kunák Laci bácsi pedig a zenekari tanárom. Mind-mind legendás beregszászi zenészek, büszke vagyok, hogy tőlük tanulhattam. Később, amikor már nagybátyám, Csada Sándor hatására dobolni kezdtem, Leskó István és Gábor Gyuri barátaimmal megalakítottuk a beregszászi Worst együttest, amellyel számos koncertet adtunk Beregszászban és Kárpátalján. Az 1993-as Ki mit tud? budapesti válogatójára is kijutottunk. Számomra akkor már nem volt kérdés, én dobolni akartam. Közben megnősültem, lett egy gyönyörű feleségem és két gyönyörű lányom. Mivel akkoriban nem voltunk túl jól eleresztve anyagilag, mindenféle munkákat elvállaltam, de közben folyamatosan képeztem magam, gyakoroltam, levelező szakon továbbtanultam, míg 1999-ben Magyarországra költöztem, és ha nem is a nulláról, de kezdhettem elölről…

– Hogyan indult a magyarországi zenei pályád?

– Eleinte mindenféle alkalmi munkákat vállaltam, de később lett állandó munkahelyem is. Mivel hangszer híján gyakorolni csak bérelt helyen tudtam, sűrűn lejártam egy csepeli próbaterembe. Ott ismerkedtem meg Lovas Jani (zseniális gitáros) barátommal. Nem sokra rá összeszedtem beregszászi cimboráimat (Leskó Istvánt, Tolmácsov Gyurit és Balázs Lacit), és Lovas Janival kiegészülve megalakítottuk a Philadelphia együttest. (Balázs Laci helyét még az első lemezfelvétel előtt Dobosi Pisti vette át.) 2003-ban megjelent az Egy másik világ című debütáló lemezünk, és elkezdődött a koncertőrület: szinte minden hétvégén játszottunk, így hamar megismert minket az ország. 2004-től a Wisdom zenekar dobosa is lettem a Philadelphia mellett, így felváltva turnéztam a két zenekarral. 2005-ben kiszálltam a Wisdomból, és a Hard zenekarhoz csatlakoztam. Eleinte csak helyettesítésről volt szó, de végül ott ragadtam másfél évre. Közben dolgoztunk a Philadelphia második lemezén is, amelynek felvételeit 2006-ban kezdtük el. Ezzel szinte egy időben megkeresett Nagy Dávid és Kukovecz Gábor, így a Pokolgép dobosa lettem. A Pokolgéppel rögtön sűrű koncertidőszak vette kezdetét: havonta hat-nyolc fellépésünk volt, emellett az akusztikus Oblatio lemez felvételeinek is nekiláttunk. Novemberben már a híres P. stúdióban találtam magam, ahol először dolgozhattam együtt a legendás Küronya Miki hangmérnökkel. Decemberben meg is jelent az akusztikus lemez, amelyet Csányi Szabival (Blackout) kiegészülve turnéztattunk meg. Ezzel egyidejűleg 2007-ben a Philadelphia második lemeze is elkészült, Őrült játék címmel. Ősszel újra a P. stúdióban voltunk, és felvettük a Pokoli mesék című Pokolgép-lemezt. 2008-tól a Philadelphia tevékenységét felfüggesztettük, a Pokolgéppel pedig sűrű koncertezés vette kezdetét. Eközben alkalmanként helyettesítettem Németh Gábor dobost a P. Mobilban is. 2011 februárjában Nagy Dáviddal együtt kiléptem a Pokolgépből. Szinte azonnal turnéra indultam Ukrajnába a beregszászi Judas Priest tribute zenekarral és Tim „Ripper” Owensszel, a Judas Priest korábbi énekesével. Hazatérve szeptembertől a budapesti Rocksuli dobtanára lettem. Később többek között a K3 instrumentális progresszív metalzenekarban, a Kalapácsban és a 2013-ban Nagy Dáviddal megalakított Hellandban is játszottam. A Helland 2014-ben jelentette meg Hellnes című lemezét. 2015 elején Keresztes Ildikó zenekarához kerültem, 2019 végén pedig átigazoltam a b52 zenekarba. Aztán jött a Covid… 2023-ban ismét összeállt a K3, amellyel 2024-ben és 2025-ben koncerteztünk. Idén tavasszal pedig az Ossian zenekar keresett meg, így beülhettem a dobok mögé az Ossian 40 turnéra. Jelenleg a 2027. január 16-i arénakoncertre készülünk az Ossiannal.

– Melyek voltak pályád legemlékezetesebb koncertélményei?

– Nehéz lenne kiválasztanom egyet is, mert rengeteg volt. Voltak abszolút felemelő koncertek, amelyek éreztették velem, hogy érdemes volt csinálni. De persze voltak olyanok is, amelyekre nem szívesen emlékszem vissza. Rengeteg történet és emlék jut eszembe, szinte lehetetlen lenne mindet felidézni. Az idei év is abszolút eseménydús és felemelő volt.

– Mennyire kell alkalmazkodnod egy új zenekarhoz?

– Abszolút alkalmazkodni kell. A megírt dalokat azért is úgy kell játszani, ahogy eredetileg vannak, mert a közönség is úgy ismeri őket. Persze el lehet rejteni bennük a sajátosságaimat, de alapvetően egy kötött szerkezethez kell igazodni. Arról nem is beszélve, hogy egy összeszokott csapatba úgy kell beépülnöm, hogy minimalizáljam a változást. De ennyi év után ezek a dolgok nem okoznak problémát, megy minden, mint a karikacsapás.

– Milyen felkészülést és lemondást igényel a zenészélet?

– Sajnos ma már korántsem gyakorlok annyit, amennyit kellene, de régebben naponta 3–4 órát nyomtam. És persze ott vannak a próbák és a hétvégék (amikor más pihen, te akkor dolgozol). A rengeteg utazás azért próbára teszi a legelszántabbak tűrőképességét is. Egy turné előtt fokozatosan készítem fel magam, főként fizikailag. Ennyi év után már rutinszerűen tudom, hogy mit kell csinálnom, és körülbelül mikor kell elkezdenem, hogy a turné kezdetére 100 százalékos legyek. Bár ahogyan telnek az évek, egyre hamarabb kell elkezdenem.

– Mely zenészi együttműködések formálták leginkább a gondolkodásodat?

– Folyamatosan tanultam és tanulok ma is. Rengeteg zenésszel játszottam együtt, és kivétel nélkül mindegyiküktől tanultam valamit: zenei alázatot, hangszerelést, dinamikát stb. Persze hozzáadódott a rettenetesen sok különböző zene, amit hallgattam és hallgatok. Ezek együttvéve formálták a zenei gondolkodásomat, és formálják a mai napig. Az évek múlásával teljesen átformálódunk, fontossá válnak olyan dolgok, amelyekre korábban oda sem figyeltünk, és elfelejtődnek olyanok, amelyekre korábban nagy hangsúlyt fektettünk. Minden korszaknak megvolt a saját árny- és szép oldala is.

– Milyen érzés az Ossian dobosának lenni, és hogyan készülsz az arénakoncertre?

– Ezer éve ismerjük egymást az Ossian tagjaival, de sosem zenéltünk együtt. Ehhez képest a harmadik koncerten már mindannyian úgy éreztük, mintha húsz éve együtt muzsikálnánk. Rettentően élveztem az egész turnét, nagyon gyorsan elszaladt a nyár. Jelenleg mindenki elvonult egy kicsit pihenni és átnézni az arénás műsort. Jómagam is most láttam neki az új, általam még nem játszott dalok tanulásának. Hamarosan elkezdődnek majd a próbák is. Izgatottan várom én is, nem mindennap adatik meg, hogy ekkora helyen játszunk.

– Hogyan tudod összeegyeztetni a zenélést a családi élettel?

– Erre azt tudnám válaszolni, hogy „nem tudom”. Nálunk ez nem okozott gondot, mert ezzel nőttünk fel, így neveltünk gyereket, így építkeztünk, így léptünk át mindenféle bajon és betegségen, így öregedtünk. 32 éve vagyunk házasok.

– Mit jelent számodra ma Beregszász és a kárpátaljai kötődés?

– Vegyes érzelmek vannak bennem. Egyrészt boldogsággal gondolok a fiatalságomra, az iskolákra, a barátokra, a Fradi parkra, az Amfira, a Fácánra, a Borzsa-parti bulikra stb. Másrészt haragot és tehetetlenséget érzek a háborús helyzet miatt, hiszen nem mehetek haza. Májusban meghalt édesanyám, és a temetésre sem tudtam hazamenni. Édesapámék Visken laknak, és nem fiatalok, ezért is fontos lenne a szabad mozgás, de úgy látom, a közeljövőben erre nem sok esély van… Békeidőben biztos másként tudnék válaszolni…

– Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik zenei pályára készülnek?

– Álljon itt most egy idézet Benedek Tibortól, és ebből mindenki érteni fogja:

„Sosem volt különösen jó labdaérzékem, sosem fociztam, kosaraztam jól, nem dobtam különlegesen nagyot a labdával, és ma már ennél is kisebbet dobok. Nem vagyok kifejezetten sem erős, sem okos, nem úszok túlságosan jól, a vízfekvésem teljesen átlagos. (…) Mégis, ha legvégül össze kellene foglalnom a sikereim okát, csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban. Ez az én tehetségem.”

Akarjátok jobban!

– Köszönöm a beszélgetést! Sok sikert kívánok az Ossian előtt álló arénakoncerthez, és kívánom, hogy még sokáig kísérjen a zene, a közönség szeretete és a színpad öröme!

Kárpátalja.ma

A fotók az Ossian oldalról származnak.

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