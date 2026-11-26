Egy 65 éves férfi holttestét találták meg csütörtök reggel egy lakóházban keletkezett tűz oltása közben a beregszászi járási Salánkon – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A lakóházban felcsapó lángokra a szomszédok figyeltek fel. Értesítették az ingatlan tulajdonosait, majd hívták a katasztrófavédelmet.

Elsőként a ház tulajdonosának édesapja érkezett a helyszínre. Amikor belépett az épületbe, megtalálta a férfit, és kivitte az utcára. A kiérkező illetékes szolgálatok később megállapították a halál beálltát.

A helyiségben nagy volt a füst, ezért a tűzoltók légzés- és szemvédő felszerelésben dolgoztak.

A mintegy 20 négyzetméteres területen pusztító tüzet kevesebb mint egy óra alatt sikerült teljesen eloltani. A lángok megrongálták a helyiségben lévő ingóságokat, a tűzoltók azonban megakadályozták, hogy a tűz az egész épületre, illetve a szomszédos házra is átterjedjen.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi kár mértékét még vizsgálják.

Kárpátalja.ma

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