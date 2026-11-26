Sokan tapasztalják, hogy a reggeli kávé után hamar jelentkezik a székelési inger. Egy japán kutatás szerint a kávé már 10 percen belül fokozhatja a bélműködést, ugyanakkor az erősebb ital nem bizonyult hatékonyabbnak a bélaktivitás serkentésében.

„Van, akinek a reggeli kávé csak az ébredéshez kell, mások viszont jól ismerik a másik hatását is: néhány korty után hirtelen megjelenik a székelési inger. A jelenség annyira gyakori, hogy szinte minden kávézó ismeretségi körében akad valaki, aki a reggeli rutinját is ehhez igazítja. De vajon miért történik ez? És ha a kávé serkenti a bélmozgást, akkor a dupla presszó kétszer olyan hatásos? A kérdéssel egy japán kutatócsoport foglalkozott, amelynek eredményeit a Scientific Reports című tudományos folyóiratban publikálták” – számolt be róla az nlc.

Milyen gyorsan reagál a bélrendszer a kávéra?

A japán kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen gyorsan reagál az emésztőrendszer a kávéra, illetve számít-e, hogy milyen erős italt fogyasztunk. A vizsgálatban tíz egészséges fiatal férfi vett részt, akik gyenge, erős és extra erős kávét kaptak. A kutatók a bélhangok változásait követték nyomon, amelyek a bélmozgásokkal állnak összefüggésben. Az eredmények szerint a bélműködés már a kávé elfogyasztását követő első 10 percben fokozott aktivitást mutatott, a hatás pedig a későbbi időszakban is megfigyelhető maradt.

A kutatók ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a vizsgálatuk kis létszámú volt, ezért nagyobb kutatásokra is szükség van annak megállapítására, hogy pontosan hogyan hat a kávé az emésztőrendszer működésére.

Számít, hogy milyen erős a kávé?

Nem. A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása éppen az volt, hogy az extra erős kávé nem bizonyult hatékonyabbnak a bélműködés serkentése terén. A különböző erősségű italok hatása között nem találtak statisztikailag igazolható különbséget.

Miért jelentkezik székelési inger kávéfogyasztás után?

A szakemberek szerint a jelenség hátterében nem kizárólag a koffein áll. A kávéban található klorogénsavak, polifenolok, valamint az ital íze és az általa kiváltott idegrendszeri reakciók is hozzájárulhatnak a gyors bélválaszhoz. Ezt támasztják alá azok a korábbi vizsgálatok is, amelyek szerint a koffeinmentes kávé szintén fokozhatja a vastagbél aktivitását.

Kinél okozhat panaszokat a kávéfogyasztás?

Bár a kávé egyeseknél segítheti a rendszeres székletürítést, nem mindenki reagál rá ugyanúgy. Az irritábilis bél szindrómával (IBS), gyakori hasmenéssel vagy érzékeny gyomorral élők esetében akár fokozhatja is a hasi panaszokat. Ha pedig már kis mennyiségű kávé elfogyasztása után is kellemetlen tüneteket – például hasmenést, gyomorgörcsöt vagy hányingert – tapasztalunk, az is lehet, hogy koffeinérzékenység vagy koffeinallergia áll a háttérben.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images

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