A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata által szervezett ŐSZI MÓDSZERTANI NAPOK BEREGSZÁSZBAN szakmai rendezvénysorozat egy interaktív műhelyfoglalkozással folytatódott, amelynek ezúttal a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények pedagógusai voltak a résztvevői.

A műhelymunka témája „A TANULÁS ÉLMÉNYE – A PASSZÍV TANULÓTÓL AZ AKTÍV RÉSZTVEVŐIG” – AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA MÓDSZEREI A MOTIVÁCIÓ, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A KREATÍV GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉRE volt. A modern oktatás egyik legnagyobb kihívása, hogy miként lehet fenntartani a diákok figyelmét és belső motivációját a mindennapokban. Erről is szólt a legutóbbi szakmai továbbképzés, amelynek középpontjában az élménypedagógia módszerei, valamint a tanulói motiváció, az együttműködés és a kreatív gondolkodás fejlesztésének lehetőségei álltak. ​

A téma iránt érdeklődő pedagógusokat POPOVICS ELZA, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának módszerésze köszöntötte. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a tanulás akkor válik igazán eredményessé és maradandóvá, ha a pedagógus nem csupán ismereteket közvetít, hanem olyan tanulási helyzeteket teremt, amelyekben a tanulók aktív résztvevőként, saját tapasztalataikon keresztül fedezhetik fel és formálhatják tudásukat. Az élménypedagógia éppen ebben kínál új lehetőségeket: a motiváció erősítésében, az együttműködés fejlesztésében és a kreatív gondolkodás kibontakoztatásában.

A szakmai program előadóiként és a gyakorlati foglalkozások vezetőiként GOGOLA ISTVÁN, a Kárpátaljai Magyar Líceum tanára, valamint KNOBLOCH ERZSÉBET, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének oktatója osztották meg szakmai tapasztalataikat és módszertani ötleteiket a résztvevőkkel.

A rendezvény felépítése tudatosan ötvözte az elméleti ismeretek feldolgozását a cselekvésen alapuló tapasztalatszerzéssel, lehetőséget teremtve arra, hogy a pedagógusok ne csupán megismerjék az élménypedagógia módszereit, hanem saját élményeken keresztül is megtapasztalják azok hatékonyságát. A foglalkozás elméleti részében megismerkedtek az élménypedagógia módszertani alapjaival, valamint áttekintették a tapasztalati tanulás pedagógiai alkalmazásának lehetőségeit a mindennapi oktatási gyakorlatban.

Az elméleti alapozást követően a résztvevők aktív szereplőivé váltak a folyamatnak: játékos ismerkedési, energizáló és csapatépítő feladatokon keresztül fedezték fel az élményalapú tanulás sokszínűségét és erejét. A gyakorlatok nemcsak oldották a hangulatot és lendületet adtak a napnak, hanem konkrét tapasztalatot is nyújtottak arról, hogyan erősítheti egy jól felépített közös kihívás az együttműködést, a bizalmat és a csoport összetartozását.

„Az élményalapú megközelítés lényege, hogy a tanulók aktív részeseivé válnak a tanulási folyamatnak, így a megszerzett tudás és a fejlesztett készségek tartósabbá, gyakorlatiasabbá és személyesebbé válnak.”

Éppen ez adta a szakmai nap egyik legfontosabb üzenetét is: a kreatív gondolkodás, az egymásra figyelés és az együttműködés olyan kompetenciák, amelyek közös élményeken és tapasztalatokon keresztül válnak igazán élővé.

Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata

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