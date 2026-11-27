Nem jutottak megállapodásra az európai uniós tagállamok vezetői az EU hosszú távú költségvetéséről, a tagállamok nagy többsége ugyanakkor ellenezte a közös agrárpolitika és a kohéziós politika finanszírozásának csökkentését – közölte António Costa, az Európai Tanács elnöke a rendkívüli uniós csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatóján.

Tájékoztatása szerint a költségvetés teljes volumenét illetően egyes tagállamok további csökkentéseket szorgalmaztak, a többség azonban ellenezte a további megszorításokat, néhány tagállam pedig egyes korábbi csökkentések visszavonását javasolta, különösen a kohéziós politika területén.

Costa elmondta, hogy a találkozó fő napirendi pontja az Európai Unió következő hétéves költségvetésének megvitatása volt. Arra kérte a tagállamok vezetőit, hogy három kérdésre összpontosítsanak: a költségvetés teljes volumenére, a források különböző területek közötti elosztására, valamint az új saját források kiegyensúlyozott csomagjának kialakítására.

A különböző prioritások közötti forráselosztást illetően a tagállamok nagy többsége azt kérte, hogy ne csökkentsék az agrárpolitika és a kohéziós politika finanszírozását. Az új saját források kérdésében folytatódik a munka – tette hozzá.

Az Európai Tanács elnöke arról is beszámolt, hogy az uniós vezetők megvitatták az Európai Bizottság Ukrajnának nyújtandó további hitellel kapcsolatos javaslatát, amelyet 24 tagállam támogatott. Közülük Bulgária kizárólag a hitel nem katonai célú részében vesz részt, elsősorban az ukrajnai bolgár nemzeti kisebbség által lakott régiókra összpontosítva.

Az uniós vezetők decemberben visszatérnek az Ukrajnának nyújtandó hitel kérdésére – közölte António Costa.

Az Európai Tanács elnöke újságírói kérdésre válaszolva szükségesnek nevezte a rendkívüli csúcstalálkozót a költségvetési tárgyalások folyamatában. Mint mondta, természetes, hogy a tárgyalások során a tagállamok hangsúlyozzák kiinduló álláspontjaikat és igyekeznek megvédeni nemzeti érdekeiket.

„Mindenki tudja, hogy Európa nem vallhat kudarcot, és 2028. január 1-jétől új költségvetésre van szükségünk. Ehhez az év végéig végleges megállapodásra kell jutnunk, ezért mindenkinek dolgoznia kell” – mondta. Véleménye szerint az év végéig még elegendő idő áll rendelkezésre, „ugyanakkor természetes, hogy a tagállamok igyekeznek megvédeni saját nemzeti érdekeiket.”

A kisebb munkacsoportokban folytatott egyeztetésekkel kapcsolatban, amelyek második fordulóján egyes tagállamok nem vettek részt, Costa elmondta: a csúcstalálkozó során két plenáris ülést tartottak, emellett különböző összetételű csoportokban is tárgyaltak. Az Európai Bizottság elnökével közösen valamennyi tagállammal lehetőség nyílt egyeztetésre.

Costa hasznosnak nevezte a kisebb csoportokban folytatott megbeszéléseket, amelyek szerinte hozzájárultak a decemberben elérhető esetleges kompromisszum kereteinek körvonalazásához.

Az egyes tagállamok által szorgalmazott, akár 250 milliárd eurós további költségvetési csökkentésekre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva Costa megismételte: bár néhány tagállam a költségvetés teljes volumenének további mérséklését szorgalmazza, a tagállamok többsége ellenzi az újabb csökkentéseket.

Hangsúlyozta, hogy folytatni kell a munkát a tagállami álláspontok közelítése érdekében. Emlékeztetett arra, hogy az új többéves pénzügyi keret elfogadásához valamennyi tagállam egyetértésére szükség van.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: előrelépés történt az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésének finanszírozását szolgáló új saját források kérdésében, a digitális szolgáltatási adó széles körű támogatást kapott a tagállamoktól.

A bizottsági elnök szerint a legutóbbi költségvetési tárgyalási keret alapot teremthet a következő többéves pénzügyi kerethez szükséges bevételek előteremtéséhez. Mint mondta, jó esélyt lát arra, hogy sikerüljön kialakítani az új saját források megfelelő finanszírozást biztosító csomagját.

Von der Leyen hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az előző két tárgyalási keret már jelentős költségvetési csökkentéseket tartalmazott. Mint fogalmazott, megérti a kompromisszumok szükségességét, ugyanakkor ragaszkodni kell azokhoz a prioritásokhoz, amelyekről a tagállamok az elmúlt években közösen megállapodtak.

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Tanács valamennyi ülésén fokozottabb európai szintű fellépést sürgettek. A elnök hasznosnak nevezte a csúcstalálkozón folytatott megbeszéléseket, hangsúlyozta azonban, hogy még sok munka vár a tagállamokra, és a költségvetés valamennyi elemét össze kell hangolni.

Kiemelte: bár ez kihívást jelent majd, mindenki tisztában van azzal, hogy megállapodásra van szükség annak érdekében, hogy az uniós finanszírozás már a 2028-2034 közötti többéves pénzügyi keret első napjától rendelkezésre álljon.

Ukrajnával kapcsolatban Von der Leyen elmondta: az unió stratégiája egyértelmű, minden szükséges eszközt biztosítani kíván Ukrajnának ahhoz, hogy erőpozícióból tárgyalhasson, ennek pedig a kiszámítható pénzügyi és katonai támogatás az alapja.

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság múlt héten tett javaslatot az Ukrajnának nyújtandó összehangolt támogatást szolgáló eszköz létrehozására, amely 2027-ben 45 milliárd eurót biztosítana az országnak. Üdvözölte, hogy a javaslat széles körű támogatást kapott, 24 tagállam állt mellé.

Hangsúlyozta: most az Európai Unió Tanácsának feladata a munka véglegesítése, az Európai Bizottság pedig mindenben támogatni fogja a folyamatot, és gondoskodik arról, hogy Európa saját biztonsága érdekében továbbra is erősítsék Ukrajnát.

MTI

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