Hatan megsebesültek a Harkiv megyei Izjumban, az Ukrajna középső-keleti részén fekvő Dnyipróban egy 74 éves nő került súlyos állapotban kórházba az orosz hadsereg péntekre virradóra végrehajtott légitámadásában, emellett lakóépületekben és civil infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek – jelentették az ukrán hatóságok.

Kombinált légi- és tüzérségi támadás érte az északkelet-ukrajnai Izjum városát, többlakásos épületek, egy közigazgatási épület, egy kommunális vállalat telephelye és több gépkocsi is megrongálódott, a becsapódások helyszínein felcsaptak a lángok – számolt be a városi tanács a Telegram-csatornáján. .

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról számolt be, hogy a megyeszékhelyet péntek reggel érte orosz dróncsapás, az eddigi adatok szerint hárman megsebesültek a támadásban.

MTI

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