Ivan Penjak rendőr ezredest nevezték ki a Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság ideiglenes vezetőjévé. A kinevezése előtt a tiszt a megyei rendőr-főkapitányság vezetőhelyetteseként dolgozott.

A Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányságot korábban Jaroszlav Kolesznik vezette, aki 2021 februárja óta töltötte be a tisztséget.

2026 októberében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kinevezte Koleszniket a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának első helyettesévé. Ezt követően a megyei rendőrség vezetői tisztsége betöltetlen maradt.

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