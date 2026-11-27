A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) november 26-án nyitotta meg IUBILATUS című csoportos festménykiállítását a beregszászi Na’Conxypan Galériában.

A jelenlévőket Kovács Gyöngyi, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanára, beregszászi kézműves köszöntötte, kiemelve, hogy a kiállítás címe nem véletlen: a jubilálás az ünnepléshez és az örömhöz kapcsolódik. Elmondta, a négy művész számára különleges ez az év – Kopriva Attila 55, Habda László és Dikun György 65, Szocska László pedig 75 éves. Két alkotó számára ráadásul kettős jubileumot jelent 2026, hiszen Habda László tíz, Kopriva Attila pedig húsz éve tagja a Révész Imre Társaságnak.

„Az előttem szóló már ismertette a kiállítás címének jelentését, ami egyrészt örömöt is jelent. Felvetődik a kérdés, hogy szabad-e örülni, amikor ilyen időket élünk. Azt mondom, hogy nemcsak szabad, hanem örülni kell”

– hangsúlyozta Kulin Ágnes, a RIT elnöke és a Na’Conxypán Galéria kurátora, majd részletesen ismertette a kiállító művészek alkotásait, akik munkájában a természet és a táj ihlette témáktól a szakrális motívumokon, az absztrakt festészeti megoldásokon át a geometrikus és organikus formavilágig számos művészi kifejezésmód jelenik meg.

A megnyitót követően a jelenlévők megtekinthették a tárlatot.

A tárlat december 21-ig tekinthető meg a Na’Conxypan Galériában.

K. A.

Kárpátalja.ma

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