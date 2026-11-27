Halálos vonatbaleset történt november 27-én délelőtt Munkácson, az Ivan Franko utcai vasúti átjárónál. Az előzetes információk szerint egy nő tiltó jelzés ellenére próbált átkelni a síneken, amikor elütötte a közeledő szerelvény.

A baleset körülbelül 10 órakor történt.

A helyszínen rendőrök dolgoznak, akik vizsgálják a tragédia körülményeit. A baleset miatt a vasúti átjárónál ideiglenesen lezárták a közúti forgalmat.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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