Életének 92. évében pénteken elhunyt Melocco Miklós Kossuth-nagydíjas szobrászművész, a nemzet művésze, a Corvin-lánc kitüntetettje, az 1992-ben alapított Magyar Művészeti Akadémia (MMA) társadalmi szervezet alapító tagja, az MMA rendes tagja – erősítette meg az MTI-nek a Magyar Művészeti Akadémia pénteken.

Az MMA közleménye szerint Melocco Miklós a magyar figurális szobrászat egyik legfontosabb képviselője, számos köztéri szobor alkotója.

Monumentális életművében megtalálható körplasztika és dombormű, emlékmű, portré, díszítőszobor, kútplasztika, síremlék.

Melocco-szobrokban öltött testet Ady Endre, Radnóti Miklós, József Attila, Kodály Zoltán, Latinovits Zoltán, Mátyás király, Szent István, Klebelsberg Kuno, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc történelmi alakja – idézték fel a közleményben.

Melocco Miklós 1935. április 3-án született Rómában, polgári családban. Újságíró apja, Melocco János akkor az MTI római tudósítója volt. Kisgyerekként családjával egy ideig Berlinben élt, majd 1939-ben hazatértek Magyarországra. Budapesten a Stefánia úton, Ligeti Miklós szobrászművész szomszédságában telepedtek le, akinek műtermében rabul ejtette a szobrok születésének alkotói folyamata.

A második világháború alatt és utána néhány évig Iváncsán laktak, majd visszaköltözve a fővárosba a piarista rend iskolájába járt. Apját, aki az Új Ember katolikus hetilap segédszerkesztője volt, 1950-ben letartóztatták, majd koncepciós perben halálra ítélték, és 1951-ben kivégezték.

Ezután a családja megélhetése bizonytalanná vált, a tizenhat éves Miklósnak a tanulás mellett dolgoznia kellett. Mindent elvállalt, volt hómunkás, segédmunkás, még sírásó is. Háromszor jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, az első két alkalommal polgári származása miatt elutasították, végül 1955-ben vették fel.

1961-ben végzett szobrászként, mesterei között volt Gyenes Tamás, Mikus Sándor, Kmetty János és Pátzay Pál. 1962 óta rendszeresen kiállító művész, a Fiatal Művészek Stúdiójában (FMS), 1970-től rövid ideig a kecskeméti művésztelepen, majd a budapesti Dózsa György úti műtermében dolgozott. 1981 óta Zsámbékon él és alkotott.

A magyar figurális szobrászat egyik legfontosabb képviselője, munkásságának leghangsúlyosabb része a köztéri, monumentális kompozíciók megalkotása, de emellett kisplasztikákat is készít és jelentősek grafikai alkotásai is.

Főként gipsszel dolgozott, gyakran használta direkt öntvényként is. Követ és márványt faragott, néha bronzot mintázott és öntött. Jellemzően a hagyományra épített, de el is rugaszkodott attól.

Életének meghatározó történése az 1956-os forradalom, amely műveinek is visszatérő témája. Az 1997-ben Szegeden felavatott mészkőszobrán, A szabadság pillangóján a forradalom tizenkilenc szereplője próbál a magasba emelni egy rájuk nehezedő súlyos lepkét, amely képtelen a repülésre.

A 2003-as debreceni 1956-os emlékműve egy carrarai márványból készült fehér rózsa, amely csak a bimbós állapotig fejlődött ki. 2007-ben Budapesten, az I. kerületben állított emléket Hullócsillag címmel Mansfeld Péternek, akit a forradalmat követő megtorlás legfiatalabb áldozataként végeztek ki. 2008 óta Veszprém ad helyet süttői mészkőből készült hatalmas szobrának, amelyet az 1958-ban kivégzett Brusznyai Árpád klasszika-filológia tanárnak, a veszprémi forradalmi tanács vezetőjének emlékére alkotott. Visszatérő témája a második világháború is, Gárdonyban és Vácott is látható ehhez kapcsolódó alkotása.

Monumentális művei közé tartozik a rendszerváltozás utáni első miniszterelnök, Antall József síremléke a Kerepesi temetőben és a Mátyás-emlékmű Székesfehérváron. 2001-ben az esztergomi vár északi rondelláján avatták fel István megkoronázása című emlékművét, s ő készítette az új Nemzeti Színház melletti Bajor Gizi park díszkapuját.

Áttörés című szoborkompozíciója 2009-ben a páneurópai piknik 20. évfordulójára készült, 2012-ben Etyeken állították fel az Isten, áldd meg a magyart! elnevezésű szoborkompozícióját. 2014-ben Jászberényben Lehel vezér szobrát, Párkányi Raab Péterrel közös alkotását, 2022-ben Székesfehérváron az 1952-es helsinki olimpia érmeseinek emlékére készített művét avatták fel. 2015-ben 80. születésnapja alkalmából az otthonából származó munkákat mutatott be a budapesti Várnegyed Galériában rendezett kiállítás.

Zsámbék, Iváncsa, Sopron díszpolgára, 1990-ben a Magyar Képzőművészeti Főiskola (2001-től Magyar Képzőművészeti Egyetem) címzetes egyetemi tanára lett, az MMA alapítóinak egyike, 2011-től a testület rendes tagja.

Munkássága elismeréseként 1975-ben Munkácsy Mihály-díjat, 1982-ben érdemes művész címet kapott, 1988-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. 1993-ban a Magyar Művészetért Díjat, 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét vehette át. 2004-ben Prima Primissima díjjal, 2008-ban Szent Márton-díjjal tüntették ki, 2014-ben a nemzet művésze lett. 2018-ban a Corvin-lánc kitüntetéssel ismerték el.

2026-ban Kossuth-nagydíjat kapott „Magyarország számára kivételesen értékes és korszakos jelentőségű életműve, a szobrászat nyelvét monumentális erővel és mély humanista tartalommal megújító, a hagyomány és a modern szellemiség egységét tükröző alkotóművészete elismeréseként”.

Melocco Miklóst a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.

MTI

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