Kárpátalja anno: a macsolai rendelőintézet
Négy évtizeddel ezelőtt, 1983-ban adták át a macsolai rendelőintézetet a település lakossága és a területi mezőgazdasági kísérleti állomás dolgozói számára.
A Kárpátontúli Agráripari Tudományos Termelési Kutatóintézet finanszírozta az egészségügyi intézet felállítását, melyben a kor legmodernebb orvosi berendezéseivel felszerelt fizikoterápiás, fogorvosi, nőgyógyászati és gyermekgyógyászati kabinetet nyitottak.
A rendelőben beregszászi orvosok fogadták a helyi és a szomszédos településekről – Csomáról, Badalóból, a Hunyadi tanyáról – érkező betegeket. Itt rendelt mások mellett Szpászki László, a kerületi kórház sebészeti osztályának vezetője és Cserepkovszkij Mikola fogorvos is.
A rendelőről így írtak a Vörös Zászló 1987. július 23-i számában: „A kétszintes, világos épületben gyógyszertár, belgyógyászati és fizikoterápiás osztály kapott helyet. A látogatók rendelkezésére áll itt ezenkívül a kötözőszoba, a szívfelvételek elvégzésére szolgáló szoba, a fogászati, gyermekgyógyászati és szülészeti kabinetek, valamint a laboratórium. Csodálatos emberek dolgoznak itt! Goldberger Tamás, a rendelőintézet vezetője mielőtt idekerült, a beregújfalusiak egészségét óvta. Megszokta az ottani embereket, kivívta tiszteletüket, megbecsülésüket. Sok jó elgondolása van az új helyen is. A legfőbb közülük az, hogy az idén mind a négy település lakóit bevonják az általános rendelőintézeti ellátásba. Már végeztek felvilágosító munkát a téglagyár dolgozói körében, a brigádokban és a csoportokban, valamint a háztartásbeliek között. […]
A falvak sok lakója kapott beutalót különböző üdülőkbe, szanatóriumokba. Ezeknek költségeit a baktai gazdaság szakszervezeti bizottsága fedezte. Szaktudásával, ügyszeretetével elnyerte a betegek bizalmát Popik Viktor fogorvos. Nyolc éve végezte el a Poltavai Fogászati Főiskolát. Legjobban a falubelijei ismerik, szeretik emlegetni, hogy aranykeze van a fiatal fogorvosnak.
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A macsolai rendelőintézet mindennap reggel 8-tól fogadja a betegeket, ám az orvosok, az egészségügyi személyzet kész bármely percben a rászorulók segítségére sietni. A reggeli és az esti órákban, hétvégeken és ünnepnapokon is megszervezték az ügyeletet. Nemrég kidolgozták a betegek fogadásának rendjét, amelyet aztán elküldtek minden családnak. Itt dolgozik Kopolovec Olekszandra tapasztalt szülésznő, Babják Tatyjana egészségügyi nővér.
A munkahelyük melletti tágas helyiségben van a gyógyszertár, amelyet Károly Anna vezet. Készségesen és kulturáltan szolgálják ki a pácienseket, a látogatók könyvében sok köszönő sor olvasható.
A rendelőintézet mellett egy narkológiai központ működik, amelyet Balázsi Albert vezet. Egyébként az egészségügyi dolgozók rendszeresen ellátogatnak a dolgozó kollektívákba, előadásokat tartanak az alkoholizmus káros hatásairól, konkrét példákon mutatják be, milyen károsan hat a későbbi generációra, ha a szülők alkoholt fogyasztanak.
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Eseménydús életet él a falusi egészségügyi dolgozók kollektívája. Fircák Sztepan, a kerületi központi kórház főorvosa így vélekedik róluk: – Meggyőződésünk, hogy igyekezetükkel, emberségükkel kivívják pácienseik tiszteletét és megbecsülését.”
2004-ben sikerült modernizálni a macsolai rendelő eszköztárát.
2009-ben, Vaszil Rosko intézményvezető idejében pedig az Ukrajnai Kelet-Európa Misszió segítségével felújították a rendelőt: az orvosi fogadószobát, a kezelőt, a fizikoterápiás részleget, a fogorvosi szobát és a laboratóriumot.
Marosi Anita
Kárpátalja.ma