A beregszászi kistérség 2027-ben 10 millió hrivnyát fordít a lakosság szociális védelmét célzó Gondoskodás program megvalósítására. A támogatási keretről a Beregszászi Városi Tanács 67. ülésszakának plenáris ülésén döntöttek – közölte Babják Zoltán polgármester.

A program keretében többek között az alacsony jövedelmű lakosok, a háborús veteránok, a fogyatékossággal élő személyek és gyermekek, az egyedülállók, valamint a nagycsaládosok részesülhetnek anyagi támogatásban.

Az említett támogatási formákra elkülönített keretösszeg a 2026-os 2,5 millió hrivnyáról 2027-ben 3 millió 150 ezer hrivnyára emelkedik.

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