Új elöljárót neveztek ki a Badalói Elöljárói Körzet élére, emellett két képviselői helyen is változás történt a Beregszászi Városi Tanácsban. A döntéseket a testület 67. ülésszakának plenáris ülésén hozták meg – közölte Babják Zoltán polgármester.

A Badalói Elöljárói Körzet új elöljárója Jakab Margaréta lett, aki korábban az Adminisztratív Szolgáltatások Központjának ügyiratkezelőjeként dolgozott.

A városi tanács képviselő-testületében az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (UMDP) frakciójának elhunyt képviselője, Szegedi Erika helyét Varga Erzsébet, a Linner Bertalan Kórház főnővére vette át.

A Nép Szolgája párt frakciójában Orosz Gyula saját kérésére mondott le képviselői mandátumáról. Helyét Irina Selemon vette át.

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