Lakóház gyulladt ki Volócon
Tűz ütött ki csütörtök este egy lakóházban a munkácsi járási Volócon, a Kazimirenka utcában. A ház tulajdonosai a tűzeset idején nem tartózkodtak otthon, a lángokat elsőként a szomszédok vették észre.
A tűz gyorsan terjedt, a sűrű beépítettség miatt pedig a közeli lakóházak is veszélybe kerültek. A szomszédok megpróbálták megfékezni a lángokat, vizet hordtak, és értesítették az ingatlan tulajdonosait, miközben a volóci tűzoltók is a helyszínre siettek.
A kiérkező tűzoltók elsősorban a lángok továbbterjedésének megakadályozására összpontosítottak. A mintegy 25 négyzetméteres területen pusztító tüzet másfél órán belül sikerült eloltaniuk.
A gyors beavatkozásnak köszönhetően a közvetlen közelben álló szomszédos lakóházakat sikerült megóvni a lángoktól.