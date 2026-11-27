Tűz ütött ki csütörtök este egy lakóházban a munkácsi járási Volócon, a Kazimirenka utcában. A ház tulajdonosai a tűzeset idején nem tartózkodtak otthon, a lángokat elsőként a szomszédok vették észre.

A tűz gyorsan terjedt, a sűrű beépítettség miatt pedig a közeli lakóházak is veszélybe kerültek. A szomszédok megpróbálták megfékezni a lángokat, vizet hordtak, és értesítették az ingatlan tulajdonosait, miközben a volóci tűzoltók is a helyszínre siettek.

A kiérkező tűzoltók elsősorban a lángok továbbterjedésének megakadályozására összpontosítottak. A mintegy 25 négyzetméteres területen pusztító tüzet másfél órán belül sikerült eloltaniuk.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően a közvetlen közelben álló szomszédos lakóházakat sikerült megóvni a lángoktól.

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