A karácsony közeledtével ünnepi díszbe és illatokba öltözött a Nagyberegi Tájház. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet szervezésében az elmúlt héten három alkalommal várták adventi kézműves- és hagyományőrző foglalkozásokra az érdeklődőket.

A programsorozat nyitóhetében Nagyberegről, Dédából és Beregszászból érkeztek látogatók a tájházba. Bár a csoportok összetétele – és így a résztvevők életkora is – igen vegyes volt, a közös alkotás öröme mindenkit magával ragadott, és valamennyien megtalálták a kedvükre való elfoglaltságot.

A kézműves-foglalkozások központi eleme az ünnepi dekorációk készítése volt. A résztvevők mindhárom alkalommal egyedi adventi asztaldíszeket és ajtódíszeket alkottak.

A munka során a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a természetes alapanyagok felhasználására, így a koszorúk és kompozíciók alapját fenyőágak, fa alátétek, bogyós termések, szárított citromkarikák, valamint különféle erdei és kerti termések adták, amelyeket ünnepi szalagokkal tettek még hangulatosabbá.

A tájház konyhája is élettel telt meg, a gasztronómiai tevékenységeket pedig minden esetben az érkező csoportok igényeihez igazították.

Az egyik alkalommal hagyományos karácsonyi édesség, az omlós medvetalp készült, amelynek formázásából és sütéséből a gyerekek is lelkesen kivették a részüket.

A Kárpátaljai Magyar Líceum diákjainak látogatása alkalmával – külön kérésükre – a tájház kemencéjét is befűtötték. A program célja az volt, hogy a fiatalok testközelből ismerjék meg és lássák a hagyományos kemence működését.

A fiúk a teljes munkafolyamatban aktívan részt vettek. Segédkeztek a parázs kiszedésében, a tészta előkészítésében és a ropogós kenyérlángosok megsütésében is.

A tartalmas kézműves- és gasztronómiai alkalmakkal hivatalosan is kezdetét vette a Nagyberegi Tájház adventi programsorozata.

Az ünnepi hangolódás itt nem ér véget. A rendezvénysorozat a jövő héten újabb foglalkozásokkal folytatódik, továbbra is méltó módon ápolva a térség népi hagyományait és közösségépítő erejét.

A programokat ezúttal is a Pro Cultura Subcarpathica szervezte a Csoóri Sándor Alap támogatásával és a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével.

Gál Adél

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