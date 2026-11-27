Rövid időn belül azonosították és elfogták a rendőrök azt a 24 éves, büntetett előéletű beregszászi férfit, aki egy nő táskáját lopta el egy benzinkúton Tiszaújlakon.

A rendőrség tájékoztatása szerint szerda este egy Mercedes-Benz Sprinter állt meg egy tiszaújlaki töltőállomáson. Miután a sofőr és az utasok kiszálltak a járműből, egy ismeretlen férfi odalépett a nyitva hagyott ajtóhoz, és ellopta az utastérben hagyott női táskát.

A tulajdonos elmodása szerint a táskában személyes iratai, mobiltelefonja, nyugdíjaskártyája, vércukormérő készüléke és készpénz volt.

A rendőrök a helyszín közelében megtalálták az eldobott táskát és az iratokat, a tolvaj azonban a többi értéket magával vitte. A nyomozóknak rövid idő alatt sikerült megállapítaniuk az elkövető személyazonosságát. A 24 éves beregszászi férfit felkutatták és őrizetbe vették.

Az intézkedés során az eltűnt készpénzt és mobiltelefont is megtalálták.

A férfit gyanúsítottként hallgatták ki a lopás miatt indult eljárásban. Az eltulajdonított értékeket pedig visszaszolgáltatják tulajdonosának. A nyomozás jelenleg is tart.

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