A holland illetékes hatóságok 26 különösen veszélyeztetett Vallarta-iszapteknőst foglaltak le az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren, az állatokat egy utas csomagjába rejtve találták meg, az érintettet előállították – tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál pénteken.

A hatóság gyanúja szerint a férfi a mexikói vadonból lopta el a rendkívül ritka és védett teknősöket. Egy olyan faj egyedeit, amelyből becslések szerint már csak mintegy 300 példány él szabadon.

„A 26 teknős illegális begyűjtése a vadon élő állományt akár közel 10 százalékkal is csökkenthette” – közölte a holland élelmiszer- és fogyasztóvédelmi hatóság (NVWA).

A holland vámosok egy Mexikóból Hongkongba tartó férfi feladott poggyászában fedezték fel a teknősöket.

Többségüket egy dobozba csomagolt játékautó mellé rejtették. Néhány példányt pedig az utas bőröndjében egy bekötött szájú zokniba csomagolva találtak. A férfi ragasztószalaggal tekerte körbe az állatokat, hogy megakadályozza a mozgásukat.

Mind a 26 teknős túlélte a megpróbáltatásokat. Jelenleg egy erre szakosodott mentőközpontban vannak, ahol óvatosan eltávolították róluk a ragasztószalagot, és gondozást kapnak.

A férfit előállították és letartóztatását kezdeményezték.

A Vallarta-iszapteknős egy rendkívül kisméretű, a világ legkisebb ismert édesvízi teknősfaja, amely a vadonban kizárólag Nyugat-Mexikó egy nagyon korlátozott területén fordul elő. A fajt csak 2018-ban fedezték fel és írták le tudományosan.

A vadon élő állományt súlyosan veszélyezteti az élőhelyek csökkenése és az illegális kereskedelem.

A teknősfaj a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) listáján a rendkívül veszélyeztetett kategóriába tartozik, és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi megállapodás, a CITES-egyezmény értelmében a legmagasabb szintű védelem alatt áll.

Forrás: MTI

Nyitókép: nvwa.nl

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