Első hivatalos találkozóját tartotta Florența Ciobataruval, Románia újonnan kinevezett aknaszlatinai konzuljával Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője. A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok folytatásáról, a közös fejlesztési tervekről, a határátkelők bővítéséről, valamint a Kárpátalján élő román közösség jogainak védelméről is szó esett.

Bileckij emlékeztetett arra, hogy a konzul elődjével, Grațian-Florin Pîrvuval Kárpátalja eredményes és gyümölcsöző együttműködést alakított ki. Hangsúlyozta, hogy mindkét fél elkötelezett a partnerség folytatása, a már megkezdett projektek befejezése és új közös kezdeményezések elindítása mellett.

A megyevezető ismertette a határon átnyúló együttműködés kiemelt fejlesztési irányait, amelyek nemcsak a határ menti közösségek, hanem Ukrajna és Románia egészének fejlődését is szolgálhatják.

Kiemelte a közlekedési infrastruktúra korszerűsítésének fontosságát, ezen belül a meglévő határátkelők bővítését, újak megnyitását, valamint vasúti és kerékpáros útvonalak kialakítását.

Mint fogalmazott, az ilyen beruházások nemcsak a turizmus fellendítéséhez és a szomszédos népek kultúrájának, hagyományainak megismeréséhez járulnak hozzá, hanem az új közlekedési folyosók révén a gazdasági kapcsolatokat és a két ország közötti áruforgalmat is erősítik.

A felek ennek jegyében együttműködnek a Jablonovka–Pálosremete (Remeți), valamint a Kistarna (Hizsa)–Nagytarrna (Tarna Mare) határátkelők megnyitásában, továbbá a Bila Cerkva–Máramarossziget határátkelő építésének befejezésében.

A tárgyaláson a Kárpátalján tömbben élő román nemzeti közösség jogainak és érdekeinek védelme is napirendre került. Külön figyelmet fordítottak az oktatás és a kultúra területére, valamint arra, hogy a román közösség minél több képviselője vállalhasson szerepet a helyi önkormányzatok munkájában.

Bileckij hangsúlyozta:

Kárpátalja olyan régió, ahol mindenki megtalálhatja a helyét és kibontakoztathatja képességeit, nemzetiségi hovatartozásától függetlenül.

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